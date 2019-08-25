مباراة الاتحاد ضد العربي الكويتي.. الموعد والقنوات الناقلة للبطولة العربية

ننشر موعد مباراة الاتحاد والعربي الكويتي اليوم الإثنين 26 أغسطس 2019 ولقاء الذهاب من دور 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال (كأس محمد السادس 2020)، حيث ننشر كل أخبار تلك المقابلة الهامة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري في الكويت، هذا ومن المرتقب أن يحضر اللقاء جمهور غفير سواء من جماهير النادي العربي “أخضر الكويت”، أو من جماهير مصر والاتحاد السكندري “أخضر مصر”، كما نقدم لكم موعد المباراة بتوقيت مصر والكويت والسعودية والإمارات، وبتوقيت أمريكا وكندا وإنجلترا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والعربي الكويتي اليوم في البطولة العربية

بخصوص قنوات تذيع مباراة الاتحاد والعربي في الكويت اليوم الإثنين فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة أبوظبي الرياضية الأولى الفضائية المفتوحة المجانية، تردد قناة أبوظبي الرياضية الأولى على قمر النايل سات هو 12226 أفقي، تقام المباراة على ملعب النادي العربي الكويت، بلغ سعر تذكرة الفئة الثالثة ديناران، وسعر تذكرة الفئة الثانية 3 دنانير، وسعر تذكرة الفئة الأولى 5 دينار.

موعد مباراة الاتحاد والعربي في الكويت اليوم

يقود نادي الاتحاد السكندري في الكويت اليوم المدير الفني الوطني طلعت يوسف، أبرم مجلس إدارة الاتحاد السكندري بقيادة الأستاذ محمد مصيلحي عدد من الصفقات المميزة خلال موسم الانتقالات الصيفية 2019 الحالي، تلك المباراة ستكون المباراة الرسمية الأولى لكلا الفريقين في الموسم الكروي الجديد، موعد مباراة الاتحاد والعربي الكويتي اليوم سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 8.15 مساء بتوقيت الكويت والسعودية.

الساعة 9.15 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 7.15 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 6.15 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 1.15 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا ووشرق كندا.

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