مباراة الإمارات وماليزيا الموعد والقنوات الناقلة.. الأبيض يبدأ مشوار تصفيات المونديال







موعد مباراة الإمارات وماليزيا يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 هو الموعد المرتقب والمنتظر من كل جماهير كرة القدم الإماراتية والآسيوية، وبداية مشوار الأبيض الإماراتي في تصفيات كأس العالم”مونديال 2022″، حيث نقدم لكم كل المعلومات عن تلك المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة الإمارات يوم الثلاثاء في تصفيات المونديال، تلك المباراة في الجولة الثانية من المجموعة السابعة التي تضم الإمارات وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا وفيتنام، يذكر ن منتخب الإمارات وصل لماليزيا منذ عدة أيام للتجهيز لتلك المقابلة الهامة.







تقام مباراة الإمارات وماليزيا يوم الثلاثاء على ملعب بوكيت جليل في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم ياباني للمباراة بقيادة حكم الساحة هيرويوكي كيمورا، منتخب ماليزيا يمتلك ثلاث نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على إندونيسيا بنتيجة 3-2، منتخبي تايلاند وفيتنام كل منتخب له نقطة واحدة، بينما ستكون مباراة ماليزيا الثلاثاء هي المباراة الأولى لمنتخب الإمارات في التصفيات.

موعد مباراة الإمارات وماليزيا يوم الثلاثاء والقنوات الناقلة في تصفيات المونديال







كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة البث المباشر لمباراة الإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم عبر قنوات أبوظبي الرياضية، التقى المنتخبان الإماراتي والماليزي من قبل 12 مرة، فاز منتخب الإمارات في تسع مباريات، مقابل مرتين فوز لماليزيا، وتعادل مرة واحدة، أكبر نتيجة بين المنتخبين هو فوز منتخب الإمارات على ماليزيا بنتيجة 10-0 في تصفيات كأس العالم الماضية، موعد مباراة الإمارات وماليزيا يوم الثلاثاء سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 4.45 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 3.45 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 2.45 مساء بتوقيت ألمانيا.

الساعة 1.45 بعد الظهر بتوقيت لندن.

الساعة 8.45 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.