مباراة الإمارات ضد ماليزيا.. الموعد والقنوات الناقلة “الأبيض يبحث عن البداية المثالية”







موعد مباراة الإمارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم سيكون يوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 وبداية مشوار الأبيض في تصفيات المونديال، حيث يحل منتخب الإمارات ضيفا على نظيره الماليزي والجولة الثانية من المجموعة السابعة، ونقدم كل أخبار تلك المقابلة وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة، تضم تلك المجموعة إلى جانب الإمارات وماليزيا منتخبات إندونيسيا وفيتنام وتايلاند، يتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات بطل المجموعة، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني على مستوى المجموعات الثمانية.







مدرب الإمارات: جئنا لماليزيا لتحقيق الفوز

عبر بيرت فان مارفيك المدير الفني الهولندي لمنتخب الإمارات عن سعادته بتدريب تلك المجموعة المتميزة من اللاعبين، مضيفا أن مباراة الإمارات وماليزيا سوف تكون صعبة، لأن منتخب ماليزيا يلعب كرة سريعة وهو فريق منظم، ويريد استغلال الملعب والجمهور لتحقيق الفوز، مؤكدا أن منتخب الإمارات هدفه تحقيق الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، وأكد مارفيك أن الأبيض مستعد جيدا للتصفيات، وأنه يعلم أن الجماهير في الإمارات تنتظر نتيجة وعرض جيدين.







موعد مباراة الإمارات وماليزيا والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2022 فسوف تكون قناة أبوظبي الرياضية الأولى، تقام المباراة على ملعب بوكيت جليل بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، نجم الإمارات عمر عبد الرحمن جاهز للمشاركة في المباراة، ويشارك في التدريبات الجماعية منذ وصول المنتخب لماليزيا، موعد مباراة الإمارات وماليزيا الثلاثاء 10 سبتمبر سيكون عند الساعة 4.45 مساء بتوقيت دبي.