مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي.. الموعد والقنوات الناقلة للبطولة العربية “كأس محمد السادس”

ننشر موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي المقرر لها يوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 ومباراة الذهاب من دور 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال “كأس محمد السادس 2019″، حيث نقدم لكم كل أخبار تلك المقابلة الهامة، وأسماء القنوات الناقلة لها مباشرة على الهواء، حيث ستكون منقولة على قناة مفتوحة مجانية، يقود النادي الإسماعيلي المصري المدير الفني الصربي الجديد ميودراج يستيتش، وستكون تلك المباراة هي الرسمية الأولى للإسماعيلي في الموسم الكروي الجديد، بينما يقود فريق أهلي بنغازي الليبي المدير الفني الجزائري رشيد بلحوت.







القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والأهلي بنغازي في البطولة العربية

بخصوص قنوات تذيع مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي الليبي في البطولة العربية فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قناة أبوظبي الرياضية الأولى، وهي قناة فضائية مفتوحة مجانية، وتردد القناة على النايل سات هو 12467 أفقي، المعلق على المباراة هو المذيع الرياضي عامر عبدالله، وتقدم قناة أبوظبي الرياضية الأستوديو التحليلي للمقابلة بمشاركة نجوم التحليل الرياضي العربي، حكم المباراة سيكون الدولي المغربي رضوان جيد.







موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي

تقام المباراة على إستاد الإسماعيلية الدولي، أعلن النادي الإسماعيلي عن قائمته للمباراة المرتقبة لمباراة الأهلي بنغازي، وضمت القائمة نجم منتخب العراق همام طارق والذي وصل إلى مصر منذ ساعات، ويطلق على هذا اللاعب لقب “ميسي العراق”، موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي بنغازي الليبي الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والعراق.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.