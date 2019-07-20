مباراة الأهلي ودرافوجراد السلوفيني.. موعد المقابلة الودية، وهل ستكون منقولة؟

ننشر موعد مباراة الأهلي ودرافوجراد السلوفيني الودية اليوم السبت 20 يوليو 2019 وثالث مباريات الراقي الودية خلال المعسكر الأوروبي بجمهورية النمسا ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، بداية الموسم الجديد سيشهد لقاء القمة مباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا 2019 في السادس من أغسطس، هذا وتتساءل الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي الودية اليوم في النمسا، وهل ستكون منقولة على أي قناة أم لا؟، وسنقدم كافة المعلومات عن تلك المباراة، وتشكيلة الأهلي وأهم مجريات اللقاء حتى معرفة النتيجة النهائية ومن فاز.

مباراة الأهلي ودرافوجراد السلوفيني.. الموعد وهل ستكون منقولة؟

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الأهلي الودية في النمسا ضد الفريق السوفيني، فلم يعلن النادي الأهلي عن أي شئ بخصوص نقل المباراة والبث المباشر لها، حتى الآن المقابلة غير منقولة، وسنتابع معكم تطورات هذا الموضوع، هذا وتواصل إدارة النادي الأهلي جهودها لدعم الفريق بعدد من الصفقات السوبر للمنافسة على كافة البطولات الموسم القادم، هذا وتطلب الجماهير التعاقد مع قلب دفاع سوبر، وظهير أيسر وصانع ألعاب.

هذا وهناك أنباء تؤكد ان المصري أحمد حجازي نجم نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي قريب من التوقيع للنادي الأهلي لتدعيم خط دفاع الفريق، مباراة اليوم ربما يقوم برانكو ايفانكوفيتش من خلاله بتثبيت التشكيلة الأساسية للفريق، والتي سيعتمد عليها خلال الفترة القادمة، موعد مباراة الأهلي ودرافوجراد السلوفيني الودية اليوم سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 7 مساء بتوقيت دبي.