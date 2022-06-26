مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر وسط عدم حضور جماهيري

سوف يتم انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر وذلك في غياب حضور الجماهير ضمن الفعاليات التي تتعلق بدور ربع النهائي من كأس مصر والتي سوف تتم أحداثها في كأس مصر على استاد القاهرة الدولي في أمسية الأحد الكروية والتي سوف تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا، وحول تلك المباراة الهامة سنتحدث بالتفصيل خلال تلك المقالة.

ما هو مشوار الفريقين في كأس مصر

قد تمكن النادي الأهلي من التأهل إلى هذا الدور من كأس مصر وذلك عقب تغلبه على نادي إنبي في الدور ال 16 بهدف نظيف.

كما أن نادي بيراميدز قد تمكن من العبور من سموحة، حيث أنه قد تفوق بشكل كامل في اللقاء وفاز بثلاثة أهداف نظيفة.

لهذا سيلتقي الفريقان في مباراة قوية للغاية لتحديد الفريق الذي سيصل إلى ربع النهائي لملاقاة فريق بتروجت.

حيث أن بتروجت قد وصل إلى نصف النهائي، كون تلك البطولة تكتمل أحداثها المتعلقة بالعام الماضي خلال تلك الأيام.

حكام المباراة والقنوات الناقلة

سوف يتم الاعتماد على حكام أجانب لمجريات مباراة الأهلي وبيراميدز وذلك نظرًا للإثارة والقوة التي تجمع اللقاءات فيما بين الفريقان دائمًا.

لهذا فإن حكم المباراة هو استفان كوفاكس روماني الجنسية، فيما سوف يكون مساعديه هما مارينسكو فاسيليم وأرتين ميهاي.

فيما سيكون الحكم الرابع للقاء هو تشيفوليت أندريه فلورين، وجاء في الفار طاقم حكام مجري وهم بوغنار تاماس وأيضًا بيرك بالاز.

ستنقل المباراة على قناة أون تايم سبورت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا يوم الأحد الموافق 26/5/2022.

كما أنه سوف يتواجد في الاستوديو التحليلي كوكبة متميزة في التحليل وفي عالم الكرة المصرية ونجومها.

من المتوقع أن تشهد مباراة الأهلي وبيراميدز حماس كبير للغاية بين الفريقين كما هو معتاد دائمًا في لقاءات الفريقان.

بهذا فنحن نكون قد تحدثنا إليكم عن مباراة الأهلي وبيراميدز التي تجمع الفريقين يوم الأحد داخل استاد القاهرة الدولي في أمسية الأحد ضمن ربع نهائي كأس مصر، في ظل وجود حكام أجانب للمباراة من أجل ضمان المقعد الثاني في نصف النهائي لمواجهة نادي بتروجت.