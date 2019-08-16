مباراة الأهلي وبيراميدز.. الموعد والقنوات الناقلة “كأس مصر 2019”

ننشر موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس مساء يوم السبت 17 أغسطس 2019 والمباراة المؤجلة من فبراير الماضي في دور الستة عشر من كأس مصر، حيث نقدم لكم كل أخبار تلك المقابلة، كما نقدم أسماء القنوات الناقلة للمباراة مباشرة على الهواء، كما يسعدنا أن نقدم موعد مباراة الأهلي اليوم في الكأس بتوقيت الكويت والإمارات والسعودية، وبتوقيت أمريكا وكندا، وبتوقيت ألمانيا وفرنسا وهولندا والدنمارك، واحد من الكبيرين الأهلي أو بيراميدز سيغادر الكأس اليوم، وتوجد أقاويل قوية أن مباراة اليوم ستكون آخر فرصة لمدرب الأهلي لاسارتي، وسط أنباء غير مؤكدة بتفاوض الأهلي مع الأرجنتيني رامون دياز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز مباشرة على الهواء فسوف تذيع البث المباشر للمباراة قنوات فضائية مفتوحة وهي: قناة ON sport وقناة نايل سبورت، لجنة الحكام أعلنت عن حكم المباراة، حيث سيقودها طاقم تحكيم مصري بقيادة حكم الساحة الدولي جهاد جريشة، يذكر أن الفريقين لم يتقدما بطلبات للاتحاد لاستقدام حكام أجانب لمباراة الكأس الهامة، وعليه تم تعيين طاقم حكام مصري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

تقام المباراة على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وستكون بدون حضور جماهيري، الأهلي يدخل المباراة بعد تحقيقه فوز على بطل جنوب السودان برباعية دون رد، لكن أداء الفريق لم يلقى أعجاب خبراء اللعبة، بينما حقق بيراميدز فوز كبير على النجمة الكونغولي بنتيجة 4-1، كما قدم الفريق عرض قوي أيضا، موعد ماتش الأهلي وبيراميدز في الكأس السبت سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 10 مساء بتوقيت دبي بالإمارات.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والدنمارك.

الساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.