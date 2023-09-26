مباراة الأهلي والعين كأس الملك 2024: الموعد والقنوات الناقلة

يستعد نادي الأهلي السعودي لخوض مباراته ضد نادي العين السعودي مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024، وفي هذا المقال سوف نطلعكم على موعد المباراة والقنوات الناقلة، بالإضافة إلى طريقة حجز التذاكر.

لوجو الأهلي السعودي ولوجو العين السعودي - مصدر الصورة: اليوتيوب

موعد مباراة الأهلي والعين

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والعين اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، في تمام الساعة السادسة 6:00 مساًء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والسابعة 7:00 مساًء بتوقيت الإمارات.

🏆 كأس خادم الحرمين الشريفين

📋 الدور الـ 32

🗓️ الثلاثاء 26 سبتمبر

🕕 6:00 مساءً

⚽️ #الأهلي 🆚 العين

📍ملعب مدينة الملك سعود الرياضية – الباحة#أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/HfxMelLPxw — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) September 25, 2023

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقوم قنوات SSC1 و SSC 5 بنقل مباراة الأهلي والعين السعودي اليوم عبر شاشاتها، وأسندت مهمة التعليق على أحداث اللقاء إلى المعلق مشاري القرني.

حكم مباراة الأهلي السعودي

وسوف يقوم بالتحكيم على مباراة الأهلي السعودي اليوم ضد العين كل من:

حكم ساحة: كيفين أورتيغا.

حكم مساعد: مايكل أورو، وخيسوس سانشيز.

حكم رابع: مساعد المشاري.

حكم فيديو: دييغو هارو.

حكم فيديو مساعد: محمد الشهري.

توقيت مباراة الأهلي والعين اليوم

يوضح المؤقت التالي متى تبدأ مباراة الأهلي والعين السعودي اليوم.

حجز تذاكر مباراة الأهلي السعودي اليوم

أعلن نادي العين السعودي عبر صفحته الرسمية على منصة إكس عن إمكانية حجز تذاكر مباراته أمام الأهلي السعودي اليوم من خلال رابط موقع Easy ticket التالي e-ticket.app/events عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط حجز تذاكر مباراة الأهلي والعين السعودي عبر موقع e-ticket.

حدد عدد التذاكر من المربع الجانبي.

والضغط على التالي.

إدخال رقم الهاتف.

سدد قيمة التذاكر بطرق الدفع المتاحة.

أسعار التذاكر

تتراوح أسعار تذاكر مباراة الأهلي السعودي والعين اليوم بين 180 ريالًا سعوديًا للتذكرة الموحدة و400 ريالًا سعوديًا لتذاكر المنصة.

بطاقة المباراة

وفيما يلي معلومات مباراة الأهلي السعودي والعين في كأس الملك:

المباراة: الأهلي السعودي ضد العين السعودي.

البطولة: كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 – دور ال 32.

الموعد: اليوم الخميس 26 سبتمبر 2023.

توقيت المباراة: الساعة 6:00 مساًء بتوقيت السعودية.

الملعب: ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة.

القنوات الناقلة: قنوات SSC1 و SSC 5.

الحكم: كيفين أورتيغا.

المعلق: مشاري القرني.