مباراة الأهلي والدحيل القطري في كاس العالم للأندية

انطلقت مباراة الأهلي والدحيل القطري اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة, في كاس العالم للأندية 2020 والتي تستضيفها دوله قطر مونديال الأندية لهذه النسخة 2020/2019, على ارضها وسط اجراءات احترازيه مشددا بسبب جائحة كورونا.

أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والدحيل القطري

وبدء الشوط الأول من المباراة بهجمات متتاليه من جانب النادي الأهلي على مرمى الدحيل القطري استطاع النادي الأهلي استحواذ الكره بشكل كبير حتى استطاع حسين الشحات تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

وفى الدقيقة 38 استطاع لاعب النادي الأهلي “بواليا ” التسجيل في مرمى الدحيل, ولكن سريعا ما قام الحكم بإلغاء الهدف لأنة من وضعيه تسلل.

حتى الآن التقدم للنادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء مما يجعله في الصدارة, وينتهى الشوط الأول بنتيجة هدف وحيد للأهلي في مرمى الدحيل.

يذكر انه الفريق المتأهل من مباراة الأهلي والدحيل سوف يواجه ” البايرن ” في النصف النهائي لكاس العالم للأندية.