«الـ11 تقترب».. موعد مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الجمعة 19 مايو الجاري، أولى مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 لكرة القدم، حيث مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي القوية والثأرية، يستضيفها الليلة ملعب ستاد القاهرة الدولي Cairo International Stadium في العاصمة المصرية القاهرة، يسعى من خلالها “الشياطين الحمر” إلى تأكيد جدارتهم بعد الفوز الكبير في الذهاب، إضافة إلى المضي قدمًا نحو اللقب الحادي عشر في تاريخ الفريق الأكثر تتويجًا بلقب البطولة، بينما يمني “المكشّخة” بتحقيق المعجزة، والتأهل من القاهرة بعد التعويض إلى نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

عمومًا، سنتعرف في التغطية التالية على جميع التفاصيل والأخبار والكواليس حول موعد مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، علاوة على مشوار ونتائج الناديين في النسخة 59 والـ27 بالنظام الجديد من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2023، إضافة إلى تاريخ المشاركات والإنجازات، ونظرة سريعة على تاريخ مواجهات الكبيرين في البطولة.

مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي

إلى المباراة الأولى من إياب دور قبل النهائي من بطولة Total CAF Champions League 2023/2022، حيث مواجهة الترجي الرياضي التونسي ضد الأهلي المصري.

نادي الأهلي المصري

حيثما يخوض المارد الأحمر، رحلة جديدة نحو النهائي الـ16 في تاريخ مشاركات الفريق في دوري الأبطال الأفريقي.

حيثما حظي النادي القاهري بلقب البطولة، 10 مرات من قبل، آخرها كان في موسم 2021-2020 على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بعد الثلاثية الشهيرة.

كما حل أبناء الجزيرة كوصيف 5 مرات، آخرها جاء في النسخة الأخيرة من البطولة، تحت قيادة الثعلب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني Pitso Mosimane مدرب الأهلي السعودي حاليًا، عقب الخسارة من الوداد الرياضي المغربي بثنائية نظيفة في المباراة النهائية.

أما عن مشوار Al Ahly في الموسم الحالي، فقد انطلق من دور الـ32 من أمام الاتحاد المنستيري التونسي، حيث فاز الأهلي ذهابًا بهدف قبل أن ينتصر في الإياب بثلاثية نظيفة.

وفي دور المجموعات، نجح وصيف دوري أبطال أفريقيا في خطف بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثانية B، بعدما جمع 6 نقاط وفارق (6) أهداف، بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الهلال السوداني ثالث المجموعة والمتساوي معه في رصيد النقاط.

وخلال دور الـ16، تمكن رابع كأس العالم للأندية من تحقيق 3 انتصارات على القطن الكاميروني ذهابًا وإيابًا بنتيجتي (3-0) و(4-0) على الترتيب، كما تغلب على الهلال السوداني إيابًا بثلاثية نظيفة، وتعادل إيجابيًا في الذهاب مع ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي (2-2)، بينما تلقى خسارتين الأولى من الهلال بهدف في الذهاب، والثانية القاسية من صن داونز في العودة (2-5).

وفي دور ربع النهائي، نجح الشياطين في إقصاء الرجاء الرياضي المغربي، بعد التعادل السلبي في اللقاء الأول، قبل الانتصار العريض في الثاني (3-0).

🎥| مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال.🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/Y4QOve9pjS — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 18, 2023

📸| فريقنا يختتم استعداداته لمواجهة الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/1ln4Ijmg4I — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 18, 2023

الترجي الرياضي التونسي

من جهة أخرى، يبحث “الدم و الذهب” كما أسلفنا عن تحقيق المعجزة، والانطلاق نحو النهائي التاسع في تاريخ الفريق التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

إذ يحظى الترجي بـ4 ألقاب أفريقية، آخرها كان في 2019 على حساب الوداد المغربي، بعد التعادل إيجابيًا في الذهاب (1-1)، قبل أن يوقف اللعب في الإياب لاحتجاج الفريق المغربي.

أيضًا حل النادي الملقب بـ”الدولة” وصيفًا 4 مرات، كان آخرها في عام 2012 من أمام الأهلي المصري، بعدما تعادلا ذهابًا في القاهرة (1-1)، قبل أن يفوز المارد الأحمر في الإياب بـ رادس (2-1).

وحول طريق “غول أفريقيا” نحو نصف النهائي، فقد انطلق من الدور التمهيدي الثاني أيضًا، حيث تخطى بلاتو يونايتد النيجيري بالخسارة ذهابًا (1-2) قبل الفوز بهدف في الإياب.

وفي دور المجموعات، حل الفريق التونسي في صدارة المجموعة الرابعة D، برصيد 11 نقطة وصافي (2) هدف.

حيثما فاز الترجي في 3 مباريات على المريخ السوداني و شباب رياضي بلوزداد الجزائري ذهابًا بنتيجة واحدة (1-0) وكذلك على الزمالك المصري بثنائية نظيفة في الذهاب، فيما تعادل إيجابيًا مع المريخ (1-1) وسلبيًا مع شباب رياضي بلوزداد في العودة، قبل أن يسقط في الإياب من أمام الزمالك بنتيجة (1-3).

وفي دور الثمانية، نجح Esperance ST في تجاوز شبيبة القبائل الجزائري، عقب الفوز في اللقاء الأول بهدف، قبل أن يتعادلا في الثاني (1-1).

Les dernières consignes avant de prendre l'avion pour Le Caire 🛫🇪🇬 pic.twitter.com/N2wf4GhivX — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) May 17, 2023

#TotalEnergiesCAFCL Semifinal #ASCEST | 🇪🇬@AlAhly 🆚 @ESTuniscom🇹🇳 : Déclaration d'Anis Boussaïdi et de Moez Ben Chérifia en conférence de presse d'avant-match https://t.co/JWJxBuwOJL — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) May 18, 2023

على كل الأحوال، إليكم سجل الأندية الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا قبل النسخة 59 لعام 2023:

كانت مواجهة ذهاب نصف نهائي النسخة الجديدة من دوري الأبطال الأفريقي، قد انتهت بفوز الأهلي المصري بثلاثية الجنوب أفريقي بيرسي تاو Percy Tau “هدفين”، ومحمود كهربا.

*** تاريخ المواجهات ***

من ناحية أخرى، وعلى صعيد تاريخ مواجهات الأهلي المصري ضد الترجي الرياضي التونسي، فقد جمعت الناديين إجمالي 19 لقاءً – وفق ما رصدناه في “نجوم مصرية” – في دوري أبطال أفريقيا.

7 مواجهات منهم جاءت في دور نصف النهائي.

إجمالًا فاز الشياطين الحمر في 9 مواجهات، بينما حقق غول أفريقيا 4 انتصارات، وحل التعادل في اللقاءات الست الأخرى.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الفريقين، جاء بنتيجة (3-1)، وذلك في ذهاب نهائي عام 2018 “في النسخة الشهيرة التي شهدت قطع المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي السابق قميصه من أجل الحصول على ركلة جزاء وبطاقة ملونة على الخصم”، قبل أن يفوز الفريق التونسي في الإياب بثلاثية نظيفة ويتوج باللقب الثالث في تاريخه.

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تشكيل اللقاء

يلعب فريقا الترجي الرياضي التونسي والأهلي المصري مواجهة الليلة بتشكيل مكون من كلًا من:

موعد مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي

أخيرًا، من المقرر إقامة مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 والتي تجمع Al Ahly vs Esperance ST، مساء اليوم الجمعة، عند الحادية عشر (11:00 م) بتوقيت الإمارات والكويت وسلطنة عمان، العاشرة (10:00 م) بتوقيت مصر والسعودية وقطر والبحرين، الثامنة (8:00 م) بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، السابعة (7:00 م) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، فقد أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ( CAF ) تكليف الحكم الدولي الموريتاني دحان بايدا Dahane Beida بإدارة القمة العربية.

سوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بتغطية الحدث، من خلال شاشتي beIN Sports HD 4 و beIN Sports Fr 7 HD max.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي، فقد أسندت بي إن سبورتس المهمة إلى المعلق الرياضي اليمني حسن العيدروس.