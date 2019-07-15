مباراة الأهلي وأوكام الإسباني الودية.. الموعد، وهل ستكون منقولة؟

موعد مبارة الأهلي وأوكام الإسباني الودية اليوم الإثنين 15 يوليو 2019 هو الموعد المرتقب من كل الجماهير، حيث يخوض النادي الأهلي ثالث مبارياته الودية بمعسكر إسبانيا، ذلك المعسكر الذي يستمر حتى يوم 16 يوليو، هذا وتتساءل الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوكام الإسباني مباشرة، وهل ستكون منقولة على قناة الأهلي أم سيتم إذاعتها مُسجلة، هذا ونقدم لكم كل المعلومات عن تلك المباراة، يذكر أن الأهلي بدأ مبارياته الودية بإسبانيا بالفوز على فريق سوكر سمارت الإسباني 9-0، ثم التعادل مع نيو بورت كاونتي الإنجليزي 1-1.

مباراة الأهلي وأوكام مورسيا الفريق الإسباني الودية اليوم تقام على ملعب بيناتار، وهو نفس الملعب الذي استضاف الوديتين السابقتين، وبخصوص معلومات عن فريق أوكام الإسباني ويلعب في أي دوري بإسبانيا، فنادي أوكام مورسيا يلعب في دوري الدرجة الثانية ب بإسبانيا، وأنهى الموسم الماضي في المركز السابع للمجموعة الرابعة وهو نادي جيد، وستكون تجربة مفيدة للنادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وأوكام الإسباني الودية والقنوات الناقلة

بخصوص قنوات تذيع ماتش الأهلي الودي اليوم في إسبانيا فمن المرتقب أن تذيع قناة الأهلي تسجيل للمباراة بعد نهايتها مساء اليوم، لصعوبة البث المباشر للمباراة، لتواجد ملعب اللقاء في منطقة جبلية، موعد مباراة الأهلي وأوكام الإسباني سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 6.30 مساء بتوقيت مصر.

الساعة 7.30 مساء بتوقيت السعودية.

الساعة 8.30 مساء بتوقيت دبي الإمارات.