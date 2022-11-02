ملخص نتيجة و أهداف مباراة الأخدود والعربي دوري يلو السعودي (جدول الترتيب)

تستكمل مساء اليوم الثلاثاء الأول من نوفمبر 2022، مباريات الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى السعودي موسم 2023/2022، والتي انطلقت أمس الاثنين، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يحتضن الليلة ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sport City في مدينة نجران الجنوبية السعودية، أحداث المواجهة القوية والهامة، والتي تجمع فريقا الأخدود والعربي، في قمة مواجهات الأسبوع العاشر من دوري يلو، يمتلك خلالها أصحاب الديار حظوظًا كبيرًا في اقتناص صدارة جدول الترتيب ولو بشكل مؤقت، بينما سيكون بواسع الضيوف خطف المركز الثاني شريطة الفوز بأكثر من هدف.

قبل كل شيء، سنتناول تفصيلًا في السطور القادمة جميع التفاصيل والأخبار والكواليس عن موعد مباراة الأخدود والعربي والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار ونتائج الفريقين في الموسم الـ47 من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى، فضلًا عن تاريخ مواجهات الأخدود والعربي.

مباراة الأخدود والعربي

مرة أخرى، يجدد فريقا العربي والأخدود الموعد مع مواجهة جديدة في إطار مواجهات الأسبوع رقم 10 من مسابقة Saudi First Division League 2023/2022.

حيثما يأتي لقاء الفريقين على بعد نحو 3 أشهر على آخر مواجهة “ودية” جرت في أغسطس الماضي، وانتهت بفوز فارس عنيزة “العربي” بنتيجة (3-0).

بينما كانت آخر مواجهة رسمية، في الدور الثاني من بطولة دوري الدرجة الثانية السعودي موسم 2021/2020، تأهل خلالها الأخدود متصدرًا عن المجموعة الأولى A إلى دوري الدرجة الأولى، فيما اكتفى الأحمر بالمركز العاشر.

أما عن مباراة الليلة، فكما أسلفنا يمتلك خلالها الفريقان حظوظًا كبيرة من أجل تحقيق إنجاز مميز.

فمن جانب نادي الأخدود السعودي مستضيف قمة الليلة، فهو يأتي في المركز الثالث برصيد 18 نقطة وصافي (7) أهداف.

حيثما يفصله نقطتان فقط عن الحزم المتصدر، بعد فوز الأخير المثير على الرياض أمس (2-1).

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فائز واحد 1️⃣ آخر فرصة للمشاركة:

الساعة 6:00 🕗 قبل انطلاق المباراة 🤍💙. pic.twitter.com/O1YFOyfwNP — نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD) October 31, 2022

إذ نجح Al Akhdoud في تحقيق 6 انتصارات، وتلقى 3 هزائم، بينما خلت سجلاته من الهزيمة هذا الموسم.

من جهة أخرى، يحتل نادي العربي السعودي المرتبة الرابعة “المؤهلة إلى دوري المحترفين”، في جدول ترتيب دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى، برصيد 16 نقطة وصافي (5) أهداف.

إثر تمكن Al Arabi Saudi Club من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها، غير أنه خسر في مواجهة واحدة بالموسم الجاري.

عمومًا، وقبل الدخول إلى مزيدٍ من التفاصيل، نستعرض فيما يلي جدول ترتيب Saudi Yelo League First Division 2023 قبل انطلاق مباريات اليوم الثاني في الجولة العاشرة:

كانت مباريات الجولة العاشرة من دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى للمحترفين 2023، قد انطلقت مساء أمس الاثنين، وجاءت نتائجها كالتالي:

حيثما تعادل العروبة مع القيصومة، وكذلك هجر مع الساحل بنتيجة واحدة (1-1).

بينما تمكن الحزم بـ10 لاعبين من إلحاق الهزيمة بضيفه الرياض بنتيجة (2-1).

وتقام الليلة مواجهتين، تجمع الأولى القادسية ضد العين “تنطلق بعد قليل، فيما يحل العربي ضيفًا على الأخدود.

قبل أن تختتم مباريات الأسبوع يوم غدٍ الأربعاء 2 نوفمبر، بإقامة 3 لقاءات:

فيصطدم الخلود بنادي جدة.

كذلك يلتقي أحد مع الشعلة في صراع البقاء.

كما يلعب نجران أمام الفيصلي.

تاريخ مواجهات الأخدود والعربي

عن تاريخ المواجهات الرسمية المباشرة بين Al Akhdoud vs Al Arabi في الدوري السعودي، فوفق متابعتنا في “نجوم مصرية”، جمعت الجانبين إجمالي 13 لقاءً.

حيثما تنوعت مواجهات الفريقين ما بين دوري الدرجة الأولى “مباراتان”، ودوري الدرجة الثانية “10 لقاءات”، بجانب مواجهة وحيدة في دوري الدرجة الثالثة.

إجمالًا، فاز الأخدود في 4 مباريات، فيما حقق العربي الانتصار في لقاء وحيد، بينما حسم التعادل نتيجة المواجهات الثمانية الأخرى.

من ناحية أخرى، وعلى مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات الأخدود أمام العربي، أحرز الفريق الوافد من جنوب السعودية “الأخدود” 20 هدفًا، فيما سجل الأحمر “العربي” 10 أهداف.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الجانبين، كانت من نصيب الأخدود بالفوز (4-1)، وذلك في مواجهة الدور الثاني من دوري الدرجة الثانية موسم 2021/2020.

وقد مثلت تلك النتيجة الفوز الأكبر لـ الأخدود ضد العربي.

بينما جاء الفوز الوحيد لـ العربي ضد الأخدود بنتيجة (2-1)، في لقاء الذهاب من دوري الدرجة الأولى موسم 1993/1992.

تشكيل مباراة الأخدود والعربي

أعلن الجهاز الفني لنادي الأخدود السعودي بقيادة المدير الفني البرتغالي جورجي مندوسا عن تشكيل الأخدود في مواجهة العربي.

وذلك في ختام مباريات اليوم الثاني عن الجولة العاشرة في دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى للمحترفين موسم 2023/2022.

التشكيلة الأساسية والاحتياطية لأصحاب الأرض ضمت العناصر التالية:

من جهة أخرى، كشفت القيادة الفنية لنادي العربي السعودي وعلى رأسها المدرب التونسي محمد الكوكي عن تشكيل العربي ضد الأخدود.

التشكيلة الرسمية ودكة بدلاء فارس عنيزة شملت الأسماء الآتية:

موعد مباراة الأخدود والعربي والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة قمة لقاءات الأسبوع الـ10 في دوري يلو السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة السابعة وعشر دقائق ( 7:10 م ) بتوقيت الإمارات وعمان، السادسة وعشر دقائق ( 6:10 م ) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الخامسة وعشر دقائق ( 5:10 م ) بتوقيت مصر وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا، الرابعة وعشر دقائق ( 4:10 م ) بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، الثالثة وعشر دقائق ( 3:10 م ) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

من جهة أخرى، وعن حكم مباراة الأخدود والعربي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) تكليف الحكم محمد البريدي بالمهمة.

سوف تقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية بتغطية أحداث المباراة، وذلك من خلال فضائية KSA Sports 2 HD.

أما عن معلق مباراة الأخدود والعربي، فسيكون المعلق الرياضي السعودي هيثم طحطوح.

تغطية حصرية LIVE.. ملخص نتيجة و أهداف مباراة الأخدود والعربي

دقائق قليلة، تفصلنا عن انطلاقة مباراة Al Akhdoud vs Al Arabi.

وذلك في ختام لقاءات الجولة رقم 10 من دوري الدرجة الأولى السعودي 2023.

استمتع معنا بتغطية حصرية “لايف” لحظة بلحظة لأحداث المباراة.

علاوة على ملخص نتيجة و أهداف مباراة الأخدود ضد العربي، فقط وحصريًا عبر موقعكم “نجوم مصرية”.

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ننوه إلى أنه، وقبل مواجهة العربي والأخدود، انطلقت قبل قليل مباراة القادسية والعين، وحتى الآن مرت نحو 25 دقيقة، والنتيجة هي التعادل السلبي (0-0).

انطلاقة القمة، والكرة في البداية مع الضيوف “العربي”،،

الدقيقة 1: خطأ أولى وركلة حرة لفارس عنيزة بعد منتصف ملعب الأخدود بقليل.

إيقاع سريع في البداية، ورغبة في التسجيل مبكرًا، مع بقاء الحذر قائمًا بين الجانبين.

تمريرة بينية خطيرة لمصلحة الأخدود، ولكن تطول وتصل إلى متعب شراحيلي حارس الأحمر.

2 دقيقة: ضغط مبكر من جانب الضيوف، وتمريرة طولية، تخرج بعيدًا إلى ركلة مرمى لأصحاب الديار.

الدقيقة 3: مازال العربي يضغط، وكاد مدافع أصحاب الأرض يخطأ في الإبعاد بعد وصول كرة قصيرة.

4 دقائق: توقف المباراة لإصابة أحمد المولد لاعب الأخدود في وسط الملعب، ونزول الطاقم الطبي.

5 دقائق هادئة مرت حتى الآن، والتعادل السلبي (0-0) يحكم نتيجة مواجهة الأخدود ضد العربي.

الدقيقة 6: انطلاقة جديدة من جانب العربي، ولكن يحتسب خطأ وتسلل على قائد الفريق إبراهيم الحربي.

تراجع الآن من جانب الضيوف في ظل ظهور هجومي لمصلحة الأخدود، وتسديدة مميزة من البرازيلي مايكون دوجلاس، تصطدم في دفاع العربي وتتحول إلى ركلة زاوية في الجانب الأيسر من دفاع فارس عنيزة.

7 دقائق: دربكة في دفاع العربي، تنتهي بعرضية أخدودية يدخل معها المهاجم إلى داخل الشباك بدلًا من الكرة بعد خروج شراحيلي والإمساك بالكرة.

الدقيقة 8: تمريرة طولية أخدودية، لا يلحق بها عثمان باتو وإلى ركلة مرمى.

9 دقائق: الآن يعود العربي للهجوم، وإلى خطأ لصالح الضيوف قرب الراية الركنية اليمنى لدفاع أصحاب الديار، وبطاقة صفراء على حسين الزبداني قائد الأخدود.

10 دقائق مرت من زمن الشوط الأول في مباراة الأخدود أمام العربي والتعادل السلبي (0-0) مستمر.

حكم اللقاء يعود إلى تقنية الـVAR للتحقق من أحقية حسين الزبداني لبطاقة صفراء فقط أم الحمراء مباشرة!.

الدقيقة 12: بالفعل بطاقة حمراء مباشرة لمصحلة حسين الزبداني قائد الأخدود، ونقطة تحول في القمة!.

للمرة الأولى سيلعب الأخدود بـ10 لاعبين في دوري يلو.

13 دقيقة: رأسية ندوي بريما مدافع العربي بعد عرضية من ركلة حرة، تعلو مرمى الأخدود وإلى ركلة مرمى.

الدقيقة 14: الآن سقوط فلاديمير فلاديمير ستويكوفيتش حارس الأخدود بذكاء، لمنح الفرصة لمدربه من أجل تدارك الموقف، ونزول الطاقم الطبي.

15 دقيقة: ربع ساعة مرت من زمن شوط اللقاء الأول في قمة العربي ضد الأخدود والتعادل السلبي (0-0) قائمًا.

الدقيقة 16: سقوط جديد وتوقف للمباراة من جانب عثمان باتو مهاجم الأخدود، في منتصف ملعب العربي.

حيرة كبيرة على وجه مدرب الأخدود بعد الطرد المبكر على ملعبه!.

17 دقيقة: ضغط طبيعي جدًا من جانب العربي، الذي عليه أن يستغل حالة النقص العددي في صفوف الأخدود الآن.

عرضية أرضية خطيرة، يبعدها دفاع الأخدود في آخر اللحظات من أمام المرمى.

الدقيقة 18: حاليًا دفة اللعب تتحول إلى العربي، وعرضية جديدة تمر من الجميع وتصل سهلة إلى دفاع أصحاب الديار.

19 دقيقة: انطلاقة بهجمة مرتدة سريعة من جانب الأخدود، ولكن تتوقف مع الارتداد السريع للاعبي العربي، ولكن الكرة مازالت بين أقدام الأخدوديين.

20 دقيقة مرت من زمن الشوط الأول، ونتيجة مباراة العربي أمام الأخدود هي التعادل السلبي (0-0).

الدقيقة 21: الآن الضغط والاستحواذ من جانب الأخدود، في محاولة للحفاظ على الكرة لفترة أطول تكسر معها سيطرة العربي، ولكن بلا خطورة على المرمى.

22 دقيقة: مازال الاستحواذ في هذه اللحظات مع أصحاب الأرض، وتسديدة من كاكا مينديز على حدود منطقة جزاء العربي، تصطدم في دفاع الأخير وتضيع.

الدقيقة 23: محاولات مستمرة من جانب أصحاب القمصان البيضاء، ولكن العربي يظهر صمودًا مميزًا.

25 دقيقة: مرور أكثر من منتصف الشوط الأول في مباراة الأخدود مع العربي والتعادل السلبي (0-0) قائمًا.

الآن ينتهي الشوط الأول في مباراة القادسية والعين، والنتيجة الحالية (0-0).

27 دقيقة: حتى الآن لا خطورة على المرميين، في ظل استحواذ متبادل، وأفضلية نسبية على مستوى السيطرة للعربي.

28 دقيقة: انطلاقة جديدة لأصحاب الديار، وإلى رمية جانبية في الجهة اليمنى من دفاع فارس عنيزة.

عرضية ثم رأسية جيدة من كاكا مينديز تمر من الجميع وإلى ركلة مرمى للضيوف.

الدقيقة 29: ثقة كبيرة في دفاع الأخدود رغم النقص العددي، في ظل عدم تمكن العربي من استغلال التفوق!.

30 دقيقة: نصف ساعة أولى مرت الآن، ونتيجة مباراة الأخدود أمام العربي مازالت التعادل السلبي (0-0).

الدقيقة 32: جوووووووووووووول أول لأصحاب الديار عن طريق الحاج عثمان باري Elhadj Ousmane Barry.

جاء الهدف الأول في اللقاء بعد عرضية رائعة من ركلة حرة نفذها أحمد المولد يستقبلها عثمان باتو ويسددها مباشرة في جسد الحارس شراحيلي، قبل أن تسقط مجددًا ويسددها قوية في سقف الشبكة.

الآن نتيجة مباراة الأخدود والعربي (1-0) لأصحاب الديار.

الدقيقة 34: حماس كبير في أداء الأخدود الآن بعد التقدم في النتيجة، وإلى رمية جانبية قرب الراية الركنية اليسرى لدفاع العربي.

35 دقيقة: 10 دقائق متبقية على نهاية الشوط الأول في لقاء العربي ضد الأخدود والنتيجة هي تفوق ممثل نجران (1-0).

انطلاقة عرباوية خطيرة، ثم عرضية ضعيفة يبعدها دفاع الأخدود.

تمريرة طولية جديدة من فارس عنيزة ينفرد بها مهاجم العربي بحارس الأخدود، ولكن تطول وتخرج إلى ركلة مرمى لأصحاب الديار.

تبديل أول في اللقاء بنزول عبدالله الدوسري وخروج كومارا في تشكيل العربي.

37 دقيقة: استهلاك شرعي للوقت المتبقي من الشوط الأول من جانب أصحاب الضيافة بعد التقدم في النتيجة.

الدقيقة 38: فرصة في منتهى الخطورة لمصلحة العربي من أجل إدراك التعادل، بتمريرة طولية إلى فيوكس أبلاي يرواغ بها المدافع والحارس، ولكن تتوقف الهجمة قبل سقوط المهاجم السنغالي، لتحتسب الكرة خطأ وتسلل.

39 دقيقة: هل نشهد إيقاعًا سريعًا في قادم الدقائق، في ظل رغبة من العربي في العودة للقاء واستغلال التفوق العددي، في مقابل، إصرار من الأخدود على التمسك بالصدارة؟.

عمومًا متبقي حاليًا 5 دقائق على نهاية الشوط الأول، ومازالت النتيجة (1-0) للأخدود.

الدقيقة 41: ضغط أخدودي من جديد، وعرضية من الجهة اليمنى لدفاع العربي، يخرج ويمسك بها شراحيلي قبل أن تصل إلى عثمان باتو.

انفعال شديد من الحاج عثمان باري بسبب فشل هجمة مرتدة أخدودية مع مصلح الشيخ الذي فضل المرواغة واللعب الفردي لتقطع من جانب دفاع الضيوف.

42 دقيقة: سيطرة شبه تامة من جانب الأخدود، مع خطورة متواصلة، ولكن الأحمر يظهر إيقاعًا سريعًا، وتمريرة بينية من إبراهيم النخلي، تطول ولا تصل إلى أبلاي وتخرج إلى ركلة مرمى لأصحاب الديار.

كم سنشاهد وقت بدل من ضائع مع تبقي دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي؟.

45 دقيقة: أووووووووه جوووووووووول ثاني لمصلحة الأخدود عن طريق عثمان باري مجددًا.

جاء الهدف الثاني للأخدود بتمريرة عرضية رائعة من الجانب الأيمن لدفاع العربي، يستقبلها المهاجم الغيني بارتقاء مميز يشبه ارتقاءات صاروخ ماديرا “كريستيانو رونالدو” عند القائم الأيسر لمرمى شراحيلي، وإلى داخل الشباك.

الآن نتيجة مباراة العربي ضد الأخدود تأخر الضيوف (0-2)، وخمس دقائق وقت بدل من ضائع،،،

الدقيقة 2+45: تسديدة قوية غير دقيقة من أبلاي بعد ركلة ركنية وضغط من العربي، والكرة إلى ركلة مرمى لأصحاب الأرض.

ضغط مستمر وخطأ على مصلح الشيخ وبطاقة صفراء على لاعب الأخدود بعد تدخل قوي مع دفاع العربي.

45+3 دقيقة: الآن فارس عنيزة يضغط في محاولة لتسجيل هدف تذليل الفارق حاليًا.

الدقيقة 1+45: صمود كبير من دفاع الأخدود، وإلى هجمة مرتدة سريعة، يبعدها دفاع الضيوف إلى ركلة زاوية قد تكون اللعبة الأخيرة في الجانب الأيمن من دفاع العربي.

صافرة نهاية الشوط الأول قبل لعب الركلة الركنية، والنتيجة الحالية في مباراة الأخدود والعربي هي تقدم أصحاب الديار (2-0).

67 دقيقة مرت من مباراة القادسية والعين، والنتيجة كما هي بالتعادل السلبي (0-0).

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انطلاقة الشوط الثاني،،

الدقيقة 49: عرضية خطيرة من جانب الأحمر بعد ركلة حرة قرب الراية الركنية اليمنى لدفاع الأخدود، تمر من الجميع.

50 دقيقة: هجمة مرتدة سريعة أخدودية وانطلاقة من التونسي برهان حكيمي، وتمريرة بينية إلى الحاج عثمان باري ثم عرضية، تصطدم في دفاع العربي قبل أن يستعيدها عثمان مجددًا وتطول وتخرج إلى ركلة مرمى للضيوف.

الدقيقة 52: هجمة مرتدة جديدة أخدودية مع برهان حكيمي، ولكن يفشل في السيطرة عليها بعد محاولة مرواغة، والدفاع يشتت.

مرور 8 دقائق أولى من الشوط الثاني في مباراة الأخدود والعربي والنتيجة مازالت تقدم أصحاب الديار (2-0).

الآن 90 دقيقة بالتمام والكمال، ونتيجة مباراة القادسية والعين تقدم الأخير (1-0).

55 دقيقة: 10 دقائق أولى من الشوط الثاني في مباراة الأخدود والعربي، والضيوف يضغطون من أجل تسجيل الهدف الأول، وإلى ركنية.

الدقيقة 56: ركلة ركنية جديدة لمصلحة العربي بعد تدخل قوي من كاكا مينديز على أبلاي المهاجم السنغالي للضيوف إثر تمريرة بينية.

57 دقيقة: عرضيات وتمريرات في منتهى الخطورة من جانب العربي، في ظل ارتداد واضح من جهة الأخدود حاليًا للحفاظ على التقدم والنقاط الثلاث التي قد تقوده لاستعادة الصدارة.

الدقيقة 58: فرصة خطيرة جديدة للعربي، وعرضية يبعدها دفاع الأخدود بسهولة.

هل أصيب لاعبو الأخدود بالإجهاد مع عدم الرغبة في زيادة الغلة التهديفية، تزامنًا مع التقدم في النتيجة بثنائية نظيفة علاوة على النقص العددي؟.

59 دقيقة: ركلة ركنية لصالح العربي، وتبديلين الآن للضيوف.

تمريرة طولية في هجمة مرتدة خطيرة للأخدود، تطول ولا يلحق بها عثمان باري، ويبدو ممسكًا بالعضلة الخلفية وربما لن يستطيع الاستمرار.

الدقيقة 60: ساعة لعب مرت من من شوط اللقاء الثاني، ونتيجة مباراة العربي ضد الأخدود تأخر الأول (0-2).

الدقيقة 62: الآن خروج برهان حكيمي ونزول محمد نايف في تشكيلة الأخدود.

63 دقيقة: مازال الأخدود يلعب على المرتدات الخطيرة في الشوط الثاني، مع استمرار استحواذ العربي على مجريات اللعب وعجز واضح في التسجيل حتى الآن!.

تسديدة قوية مباغتة من العربي تصطدم في دفاع العربي وتخرج إلى ركلة زاوية في الجانب الأيمن من دفاع الأخدود قبل أن تصطدم في القائم الأيمن لمرمى الحارس فلاديمير.

بالفعل كما توقعنا في “نجوم مصرية” يخرج عثمان باتو صاحب هدفي اللقاء مصابًا مع عدم قدرته على الاستمرار ونزول جلوي عسكر.

الدقيقة 65: ثلث ساعة أولى مرت من زمن الشوط الثاني، ونتيجة مباراة العربي أمام الأخدود مازالت تقدم الأخير (2-0).

نهاية مباراة القادسية والعين بفوز ثمين للأخير (1-0).

الدقيقة 66: ركلة زاوية جديدة للأحمر في الجانب الأيمن لدفاع الأخدود، وإلى جوووووووووووووووول عن طريق المهاجم السنغالي أبلاي فيوكس مبينجيو Ablaye Vieux Mbengue.

جاء الهدف الأول للعربي بعد عرضية من ركلة ركنية، يقابلها أبلاي برأسية قوية مباشرة إلى داخل شباك أصحاب الديار.

الآن نتيجة مباراة العربي ضد الأخدود (1-2).

الدقيقة 69: الآن سقوط أحد لاعبي الأخدود في منطقة جزاء فريقه، ربما من أجل إضاعة الوقت المتبقي والحفاظ على نتيجة التقدم من أجل استعادة صدارة دوري يلو.

الضغط سيكون كبير في الدقائق المتبقية لمصلحة العربي الباحث عن التعادل.

70 دقيقة: ثلث ساعة متبقية على نهاية اللقاء، والنتيجة (2-1) لصالح الأخدود.

تسديدة في منتهى الخطورة من جانب إبراهيم النخلي من على قوس منطقة جزاء الأخدود، تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى فلاديمير وإلى ركلة مرمى.

الدقيقة 72: ضغط شرس في هذه اللحظات من جانب العربي من أجل تسجيل التعادل، وارتداد شبه كامل من جانب الأخدود المنقوص عدديًا منذ الشوط الأول.

تمريرة بينية من جانب فارس عنيزة، ولكن الكرة تطول ولا تجد إلا الحارس فلاديمير.

سقوط كاكا مينديز لاعب الأخدود بعد ضرب في الوجه من جانب محمد ذيبان لاعب العربي، وإلى ركلة حرة بعد منتصف ملعب الضيوف.

74 دقيقة: سعادة غامرة بين جماهير الأخدود مع التقدم في النتيجة.

حاليًا ربع ساعة متبقية من زمن الشوط الثاني في مباراة العربي ضد الأخدود والنتيجة الحالية (2-0) لأصحاب الأرض.

الدقيقة 76: تبديلين جديدين لمصلحة الأخدود، والضغط العالي المستمر من جانب أصحاب القمصان الحمراء، ودفاع الأخدود يكتفي بالتشتيت.

78 دقيقة: فرصة خطيرة لفارس عنيزة من أجل تسجيل هدف التعادل، بتمريرة بينية في ظل ارتباك من دفاع الأخدود، الذي ينجح في الأخير في إبعاد الكرة إلى ركلة زاوية.

عرضية طولية عرباوية جديدة، يخرج ويمسكها فلاديمير من أعلى نقطة.

80 دقيقة: مرور رائع وخطير من العربي، وعرضية من داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض، يبعدها دفاع الأخدود المتراجع بالكامل حاليًا.

10 دقائق متبقية على نهاية اللقاء، ومازالت نتيجة مباراة الأخدود والعربي (2-1).

الدقيقة 82: خطأ لصالح عبدالواحد النخلي لاعب العربي قرب حدود منطقة جزاء الأخدود، فهل نشهد هدفًا دراماتيكيًا يقلب الموازين؟.

أووووووووووه قمة الإثارة بتمريرة طولية من الركلة الحرة، يتصدى لها فلاديمير ببراعة، لتتهادى مجددًا إلى هجوم الأحمر، وعرضية تمر من أمام حاتم بلال الواقف أمام المرمى الخالي، ويبعدها دفاع ممثل نجران في الأخير.

84 دقيقة: ركلة مرمى لمصلحة الأخدود بعد تسديدة عرباوية تمر أعلى المقص الأيمن لمرمى فلاديمير حارس أصحاب الديار.

الدقيقة 85: 5 دقائق متبقية على نهاية الشوط الثاني في مباراة الأخدود والعربي، والنتيجة ما تزال تقدم أصحاب الأرض (2-1).

الدقيقة 86: خطأ وبطاقة صفراء على البديل جلوي لسلوم لاعب الأخدود بعد تدخل قوي في وسط الملعب.

ركلة حرة عرباوية فهل تسفر عن شيء؟.

أووووووووه كيف أضعتها يا حسن الشراحلي، بعد استقبال تمريرة طولية من الركلة الحرة، وضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس فلاديمير، يفشل في تسجيلها مع تكدس لاعبي الأخدود، وإلى ركلة ركنية في الأخير.

87 دقيقة: ضغط متواصل من جانب الضيوف في الدقائق الحالية، مع غياب الفاعلية الهجومية للأخدود بخروج عثمان باتو.

88 دقيقة: ركلة ركنية جديدة لفارس عنيزة، وتسديدة من ساندرو سانتوس البديل على حدود منطقة الجزاء، يبعدها دفاع الأخدود إلى رمية جانبية.

الدقيقة 89: يغيب التركيز عن الأحمر ويضيع معها فرص التعديل في اللقاء!.

عمومًا نهاية الوقت الأصلي من مباراة الأخدود والعربي والنتيجة مازالت تقدم الفريق الذي لم يخسر على ملعبه هذا الموسم (2-1).

8 دقائق وقت بدل من ضائع،،

الدقيقة 91: كل العرضيات العرباوية هي من نصيب فلايمير حارس الأخدود.

92 دقيقة: قمة الإثارة في هذه اللحظات، وتمريرة طولية من فارس عنيزة، يبعدها دفاع الأخدود، قبل أن تحتسب خطأ وتسلل على الضيوف.

الدقيقة 93: تفوق أسطوري للأخدود بـ10 لاعبين حتى الآن!.

94 دقيقة: حكم اللقاء يتوجه إلى تقنية الـVAR للتأكد من أحقية العربي لركلة جزاء من عدمه بعد تدخل داخل منطقة جزاء الأخدود في لعبة سابقة.

الدقيقة 95: الحكم يشير لاستمرار اللعب ولا وجود لركلة ترجيح لفارس عنيزة.

96 دقيقة: تراجع تام من جانب الأخدود، وتسديدة قوية مباغتة من جانب العربي من على حدود منطقة جزاء الأخدود، تعلو العارضة الأفقية لـ فلاديمير، وإلى ركلة مرمى.

الدقيقة 97: خطأ من لمسة يد لمصلحة العربي، على حدود منطقة جزاء الأخدود في الجانب الأيمن قليلًا من دفاع الأخير.

98 دقيقة: ارتباكة خطيرة من دفاع الأخدود بعد الركلة الحرة، قبل أن ينجح في تخليصها وإلى هجمة مرتدة سريعة، يفشل لاعب الأخدود في السيطرة عليها ويمسك بها الحارس.

الدقيقة 99: شكوك حول ركلة جزاء عرباوية، بعد تسديدة تصطدم في يد أحمد المولد نجم الأخدود من داخل منطقة الجزاء.

مجددًا حكم اللقاء يتوجه إلى تقنية الـVAR.

100 دقيقة: حكم المباراة يرفض احتساب ركلة جزاء لمصلحة الضيوف، بداعي وجود يد المولد في مكانها الطبيعي، وسط احتجاج من الأحمر.

الدقيقة 101: عرضية عرباوية جديدة، يخرج ويمسكها الحارس فلاديمير ببراعة.

102 دقيقة: العارضة الأفقية تتعاطف مع الأخدود، بعد تسديدة خطيرة عرباوية.

صافرة حكم اللقاء بنهاية مباراة الأخدود والعربي والنتيجة النهائية (2-1).

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بعد فوز الأخدود على العربي بنتيجة (2-1)، وكذلك نجاح العين في خطف انتصار مميز بهدف المهاجم تركي محمد سفياني في الدقيقة 78، يكون جدول ترتيب دوري يلو السعودي قبل اليوم الأخير من الجولة العاشرة على النحو التالي:

الخاتمة

في الختام، نكون قد قدمنا لكم تغطيتنا المفصلة عن موعد مباراة العربي ضد الأخدود والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار ونتائج الفريقين في الموسم الجديد من دوري يلو السعودي لأندية الدرجة الأولى، بجانب تاريخ مواجهات العربي أمام الأخدود.