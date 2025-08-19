أخبار الرياضة

مباراة اتحاد جدة والنصر السعودى، موعد المباراة والقناة الناقلة ومعلق اللقاء

أحمد المدبولي

يقام اليوم نصف نهائى كأس السوبر السعودي بين فريقي النصر واتحاد جدة في مباراة منتظرة.

 

اللقاء سيقام على ملعب هونج كونج ضمن منافسات كأس السوبر السعودى والدور نصف النهائى.

 

اللقاء سيقام عند الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة بتوقيت مكة المكرمة و يذاع على قناة الثمانية 1.

 

وسيتولى التعليق على اللقاء وفق اعلان قناة الثمانية المعلق فارس عوض، على أن يدير اللقاء تحكيمياً الحكم خالد الطريس.

 

يذكر أن قنوات الثمانية ستكون هى الناقل الحصري لكل البطولات السعودية هذا الموسم، حيث تتواجد القنوات على تردد 12360 على القمر نايل سات.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


