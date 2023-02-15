«قمة حسم الصدارة».. موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

في إطار المباريات المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023/2022، ولحساب الجولة 12 من مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يستضيف مساء اليوم الأربعاء 15 أبريل الجاري، ملعب ستاد الإمارات Emirates Stadium في العاصمة الإنجليزية لندن، أحداث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي القوية والمرتقبة، والتي ستكون بلا شك قمة لحسم صدارة البريميرليج، التي يعتليها الجنرز ويبدي رغبة قوية في التمسك بها أملًا في لقب 14 غائب منذ موسم 2004/2003، بينما يعمل السيتيزن على مواصلة الدفاع عن لقبه الثاني على التوالي في البطولة الأقوى عالميًا.

على كل الأحوال، سنتناول في السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس والأخبار عن موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة، إضافة إلى مشوار الناديين ونتائجهما في الموسم الـ31 من الدوري الإنجليزي 2023، علاوة على موقع الناديين في جدول ترتيب البريميرليج.

مباراة أرسنال ومانشستر سيتي

مع المواجهة المؤجلة من الأسبوع الثاني عشر في مسابقة English Premier League 2023/2022، والتي تضم فريقا مانشستر سيتي ضد أرسنال.

حيثما يحتل المدفعجية صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 51 نقطة وصافي (28) هدفًا.

إذ حقق أرسنال 13 انتصارًا و3 تعادلات، بينما مُني بخسارتين هذا الموسم.

من جهة أخرى، يأتي المان سيتي في المركز الثاني برصيد 48 نقطة وفارق (34) هدفًا.

فقد فاز السيتيزن خلال الموسم الجاري في 15 مباراة وتعادل في 3 أخرى، غير أنه خسر في 4 لقاءات.

عمومًا، إليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 قبل مباراة الفريقين المؤجلة من الجولة 12:

كان المواجهة الأخيرة بين الناديين، في الدور الثاني من الموسم الماضي في البريميرليج، قد انتهت لصالح مانشستر سيتي بهدف المدافع الهولندي ناثان أكي Nathan Ake.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة اللقاء المؤجل عن الجولة 12 في البريميرليج 2023، مساء اليوم الأربعاء، في تمام العاشرة والنصف ( 10:30 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف ( 9:30 م ) بتوقيت مصر، السابعة والنصف ( 7:30 م ) بالتوقيت العالمي “غرينتش”.

أما عن حكم مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، فسيكون الحكم الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور Anthony Taylor وفق ما أفاد به الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ( The FA ).

سوف تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل أحداث القمة، وذلك من خلال فضائيتي beIN Sports 2 HD Premium و beIN 4K HDR، إضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect.

من ناحية أخرى، وحول معلق مباراة أرسنال ومانشستر سيتي فسيكون المعلق الرياضي الجزائري المخضرم حفيظ دراجي.