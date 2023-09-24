أخبار الرياضة

مباراة أحد ضد النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد 2023-2024

كامل أحمد

بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد 2023-2024، يعرض موقع نجوم مصرية معلومات حول مباراة أحد ضد النصر والقنوات الناقلة لها، والتي ستقام يوم الإثنين، 25 سبتمبر الحالي.

- صورة 1 - مباراة أحد ضد النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد 2023-2024

مباراة أحد ضد النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد 2023-2024 - مصدر الصورة: belgoal

قد يهمك:

نادي النصر يتلقى ضربة موجعة بعد تأكد غياب نجم الفريق عن مباراة الطائي

“ثبَّتهَا الآن”.. تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023/2024 بجودة عالية

فيما يتعلق بقرعة البطولة التي جرت في يوليو الماضي، أسفرت عن مباراة سهلة لفريق الهلال مع الجبلين، بينما يلتقي النصر مع أحد، ويواجه الشباب الباطن.

النصر يتطلع لتجاوز نادي أحد للمنافسة على اللقب، بينما يسعى أحد لإحداث المفاجأة وإقصاء النصر من البطولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة قرارا جديدا بشأن نظام البطولة لهذا الموسم، حيث ستقام قرعة بعد كل دور في البطولة، بدءا من دور ال16.

تبدأ منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين في 24 سبتمبر الحالي، مع مشاركة 32 فريقا تم تقسيمهم إلى مستويين.

موعد مباراة أحد ضد النصر والقنوات الناقلة

ستقام مباراة أحد ضد النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم غد الإثنين، الموافق 25 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة:

ستنقل مباراة أحد ضد النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

Avatar of كامل أحمد
كامل أحمد

كامل احمد 34 سنة متحصل على شهادة في الإعلامية الصناعية، أحب الكتابة والبحث في جميع المجالات وخاصة المجال التقني.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات