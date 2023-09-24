بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد 2023-2024، يعرض موقع نجوم مصرية معلومات حول مباراة أحد ضد النصر والقنوات الناقلة لها، والتي ستقام يوم الإثنين، 25 سبتمبر الحالي.

مباراة أحد ضد النصر بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد 2023-2024 - مصدر الصورة: belgoal

فيما يتعلق بقرعة البطولة التي جرت في يوليو الماضي، أسفرت عن مباراة سهلة لفريق الهلال مع الجبلين، بينما يلتقي النصر مع أحد، ويواجه الشباب الباطن.

النصر يتطلع لتجاوز نادي أحد للمنافسة على اللقب، بينما يسعى أحد لإحداث المفاجأة وإقصاء النصر من البطولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة قرارا جديدا بشأن نظام البطولة لهذا الموسم، حيث ستقام قرعة بعد كل دور في البطولة، بدءا من دور ال16.

تبدأ منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين في 24 سبتمبر الحالي، مع مشاركة 32 فريقا تم تقسيمهم إلى مستويين.

موعد مباراة أحد ضد النصر والقنوات الناقلة

ستقام مباراة أحد ضد النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم غد الإثنين، الموافق 25 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة:

ستنقل مباراة أحد ضد النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.