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مبابي مرشح لحمل شارة القيادة في المنتخب الفرنسي في حال اعتزال الحارس هوغو لوريس

إسلام بلمهدي

بعد أن بلغ الحارس هوغو لوريس 36 سنة من عمره يبقى مُرشحًا لتقديم الإعتزاله الدولي وترك مكانه للحارس  مايك ماينان الذي يبلغ من العمر 27 سنة، هوغو لوريس الذي حمل شارة القيادة في العديد من المباريات بعد غياب القائد السابق كريم بن زيمة والذي اعتزل اللعب دوليًا مؤخرًا.

مبابي مرشح لحمل شارة القيادة في المنتخب الفرنسي في حال اعتزال الحارس هوغو لوريس 3 21/12/2022 - 3:00 ص

مبابي مرشح لحمل شارة القيادة في المنتخب الفرنسي في حال اعتزال الحارس هوغو لوريس 1 21/12/2022 - 3:00 ص

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أكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أنّ مبابي وبعد تألقه الخرافي في كأس العالم مرشح كالعادة لحمل شارة القيادة خلال شهر مارس المقبل وذلك في حال اعتزال الحارس هوغو لوريس اللعب دوليًا مع المنتخب الفرنسي.

مبابي مرشح لحمل شارة القيادة في المنتخب الفرنسي في حال اعتزال الحارس هوغو لوريس 2 21/12/2022 - 3:00 ص

مبابي له حظوظ أوفر لحمل شارة القيادة في ظل تواجد فاران وغريزمان اللذين يتوفران على الخبرة أكثر من زميلهما مبابي الذي مازال شابًا فعمره 24 سنة، هل سينجح مبابي في لعب دوره القيادي في الملعب أم أنّ غيره يستحق ذلك؟، والقرار سيحسمه المدرب ديدي ديشان في قادم التربصات.

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إسلام بلمهدي

طالب في كلية الشريعة متحصل على شهادة ليسانس في العلوم الإسلامية في تخصص لغة عربية و درآسات قرآنية

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