«مبابي».. الرئيس الفرنسي يكشف عن رأيه الشخصي في رحيله أو بقاؤه عن باريس سان جيرمان

كشف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن رأيه الشخصي في بقاء أو رحيل النجم الفرنسي، كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان.

مبابي- المصدر: إكس

جاء ذلك في تصريحات خاصة للقناة الخامسة الفرنسية، وقال ماكرون “مبابي لاعب عظيم، وأنا لست وكيل أعماله لأتحدث معه عن مستقبله”.

وأردف الرئيس الفرنسي مهنئا مبابي بعيد ميلاده، وتابع “هو رياضي عظيم، وحصل على قيادة المنتخب الفرنسي، فهو قوة دافعة للمنتخب، وأتمنى أن نتوج ببطولة يورو 2024”.

يشار إلى أن ماكرون، كان قد تدخل من قبل في مستقبل مبابي في تجديد عقده الأخير لباريس، وجعله يستمر في سان جيرمان لأسباب تتعلق بالمنتخب الفرنسي في مونديال قطر الأخير 2022.

وكان النادي الفرنسي قد عرض على مبابي الصيف الماضي الرحيل عنه، لكن مبابي رفض ذلك، وأراد البقاء لكي يكمل مدة عقده، ولكي يحصل على مكافأة الولاء التي تقدر بحوالي 60 مليون يورو، وهذا ما لا يريده النادي الفرنسي.

وينتهي عقد مبابي في نهاية الموسم الجاري، ومن بداية يناير القادم، يستطيع مبابي أن يبرم عقدا جديدا مع أي نادي يرغب اللعب فيه، وبدون موافقة نادي العاصمة باريس.

وبحسب ما تردد مؤخراً في الصحافة الإسبانية، فإن ريال مدريد سيتقدم بعرضه إلى مبابي في أول يناير القادم، وسيعطي له مهلة للرد لمدة 15 يوم، وإذا لم يرد سيسحب الملكي عرضه.

ماركا: عقد مبابي مع باريس شيطاني

وكانت صحيفة ماركا الإسبانية قد تحدثت عن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان من قبل، ووصفته بالعقد الشيطاني.

وقالت ماركا أن اللاعب ينتظر 240 مليون يورو، بين مكافأة الولاء لباريس بعد إتمامه مدة عقده بالكامل، وبين مكافأة انتقال من ريال مدريد.

وهو الأمر الذي بعث القلق في قطر، وأريحية في مدريد، حيث أظهر مبابي موقفا بعدم رغبته عن التنازل عن أي شئ.

جدير بالذكر أن نادي باريس سان جير مان يملكه القطري ناصر الخليفي، وهو رئيس شبكة قنوات بي إن سبورت، ورئيس نادي باريس سان جيرمان، ورئيس رابطة الأندية الأوروبية.