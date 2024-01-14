ما هي قيمة الجوائز المالية المقدمة لأبطال كأس آسيا وأمم أفريقيا

انطلقت أمس بطولة كأس آسيا المقامة في قطر وستنطلق مساء اليوم بطولة أمم أفريقيا 2023 والتي ستقام في ساحل العاج في الفترة ما بين 13 من يناير وحتى 12 فبراير 2024، للمرة الأولى تقام بطولة آسيا بالتزامن مع بطولة إفريقيا والمسابقتان تعتبران اثنتين من أكبر وأهم المسابقات على مستوى القارات في العالم، بالنسبة للبطولة الإفريقية فإنها تحمل للمشجعين والمتابعين عدد من البطولات القوية والهامة لكونها تضم أقوى المنتخبات على مستوى القارة كما أنها تحتضن مشاركة خمس منتخبات عربية وهي مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا، يسعى المنتخب المصري في هذه البطولة بالتحديد للانتقام والثأر من المنتخب السنغالي الذي تمكن من حصد لقب البطولة بعدما فاز على الفراعنة في المباراة النهائية عام 2021، تسعى كل من الجزائر وتونس لكتابة التاريخ في مشاركاتهما بهذه البطولة وتعتبر من المنتخبات الأوفر حظا في الفوز بالبطولة، أما بالنسبة للمنتخب المغربي فستكون مشاركته استكمالا لمسيرته الرائعة التي قدمها للعالم في مونديال قطر 2022 حيث تمكن من الحصول على المركز الرابع بعد ما اقصته فرنسا من نصف النهائي ليكون بذلك أول منتخب عربي وإفريقي يتمكن من الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم كما إنه ثاني منتخب غير أوروبي وغير لاتيني يتمكن من تحقيق ذلك الإنجاز المميز رافعا بذلك رأس العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

وبالحديث عن المشاركات العربية فتستضيف قطر بطولة كأس آسيا والتي تشهد مشاركة سبع منتخبات عربية هي قطر والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية ولبنان وفلسطين وسلطنة عمان، على مستوى المنافسة تعتبر بطولة كأس آسيا أضعف بالمقارنة بنظيرتها الإفريقية حيث تقتصر المنافسة على اللقب بين ثلاث أو أربع منتخبات رئيسية وهي كوريا الجنوبية و ليابان وإيران والمملكة العربية السعودية التي سجلت أيضا حضور مميز في بطولة المونديال السابقة، تقدم الاتحادات الكروية القارية الراعية للبطولتين جوائز مالية مغرية لأبطال البطولة وأصحاب المراكز الأربعة الأولى، تختلف الجوائز المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا عن تلك التي يقدمها الاتحاد الآسيوي لمنتخبات كأس آسيا، إليك الجوائز المالية التي ستقدم للمنتخبات وللاعبين في حال الفوز أو تحقيق أحد المراكز الأربعة الأولى في بطولة أمم إفريقيا وكأس آسيا.

جوائز بطولة كأس آسيا:

يقدم الاتحاد الأسيوي لكرة القدم جائزة مالية قدرها 5,000,000 دولار لبطل نسخة وصاحب المركز الأول، يحصل وصيف البطولة على 3,000,000 دولار أما المنتخبان الذين يخرجان من نصف النهائي فسيحصل كل منهما على 1,000,000 دولار ولن يؤثر المركز الذي سيحصل عليه أحد الفرق في قيمة الجوائز المالية المقدمة.

كأس أمم إفريقيا:

أما الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فيقدم جائزة مالية قدرها 7,000,000 دولار لبطل النسخة، يحصل الوصيف على 4,000,000 دولار بينما يحصل المنتخبان اللذان وصلا لنصف النهائي على 2.5 مليون دولار لكل منهما ولن تؤثر أيضا المراكز التي يحصلون عليها في قيمة الجوائز المقدمة، يُلاحظ أن جوائز الاتحاد الإفريقي أعلى من نظيرتها التي يقدمها الاتحاد الآسيوي وهي أعلى بحوالي 40% من جائزة بطل النسخة الماضية.

يذكر أن البطولة الإفريقية ستفتتح اليوم بمواجهة بين منتخبي ساحل العاج المستضيف للبطولة ومنتخب غينيا بيساو، يحظى منتخب ساحل العاج بحظوظ كبيرة في الفوز بالبطولة لكونه يتمتع بعاملي الأرض والجمهور بسبب إقامة البطولة على الأراضي العاجية، تقام مباراة ساحل العاج وغينيا بيساو في استاد إبيمبي الأولمبي في تمام الساعة 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وبالنسبة لبطولة كأس آسيا فكانت منافسات البطولة قد بدأت بالأمس حيث جمعت المباراة الافتتاحية بين منتخبي قطر المستضيف ومنتخب لبنان وانتهت المباراة بفوز المنتخب القطري بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كل من أكرم عفيف والمعز علي ليستهل العنابي مسيرة حفاظه على لقبه بذلك الفوز المثير، يذكر أن المنتخب الوطني يلعب لحساب المجموعة الأولى والتي تضم كل من طاجكستان والصين ولبنان، وفي صياغ متصل فاز منتخب أستراليا بهدفين نظيفين على منتخب الهند في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على إستاد أحمد بن علي، بالنسبة للمنتخبات العربية فستلعب سوريا أمام أوزباكستان مساء اليوم فيما تلعب الإمارات مع منتخب هونغ كونغ يوم الأحد، يلعب المنتخب الفلسطيني مع منتخب إيران أما البحرين فستلعب أمام كوريا الجنوبية يوم الإثنين وسيلتقي المنتخب العراقي بنظيره الإندونيسي يوم الإثنين أيضا فيما تلعب الأردن أمام ماليزيا ويلتقي منتخب السعودية بنظيره العماني يوم الثلاثاء.