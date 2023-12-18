ما هي خطوات حجز تذاكر مباراة الهلال وأبها في الجولة 18 من دوري روشن السعودي 2023؟

يستضيف ملعب فيصل بن فهد الرياضي مباراة هي حماسية تجمع نادي الهلال زعيم آسيا، ونادي أبها، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 من بطولة دوري روشن السعودي 2023، ويبحث عشاق الهلال عن حجز تذاكر مباراة فريقهم أمام أبها، والتي تُعد هي الأخيرة له على هذا الملعب حسب مصادر مقربة من الزعيم، حيث سينتقل الهلال إلى ملعبه الجديد من المباراة القادمة له على أرضه، وفي هذا المقال سنتعرف على خطوات حجز تذاكر مباراة الهلال وأبها.

الهلال ضد أبها

يواجه زعيم آسيا نادي الهلال نظيره أبها في الجولة 18 من دوري روشن السعودي، في المباراة المقرر إقامتها مساء يوم الخميس 21-12-2023.

يدخل الهلال هذه المباراة في صدارة جدول الترتيب برصيد 47 نقطة من 17 مباراة، حيث حقق الزعيم الفوز في 15 مباراة وتعادل في مباراتين، ولم يتلق الزعيم أي هزيمة حتى الآن.

🔝18 فوز على التوالي..

26 مباراة دون خسارة على التوالي..

الأرقـام وجـدت ليحطّمها #الهلال 💙 pic.twitter.com/hKxi9L5xfC — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) December 15, 2023

ويسعى الهلال لاستمرار أدائه الرائع في الآونة الخيرة، والانفراد أكثر بصدارة الترتيب، لتحقيق اللقب الغالي.

بينما يأتي نادي أبها إلى ملعب فيصل بن فهد الرياضي، وهو في المركز 16 من ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 17 مباراة.

بمعنويات مرتفعه.. العمل مستمر 🤩 pic.twitter.com/8WGv5bgmbk — نادي أبها السعودي (@abhaFC) December 17, 2023

ويتطلع أبها للخروج من هذه المباراة بأفضل نتيجة ممكنة، للهروب من دائرة الهبوط، ودخول المنطقة الآمنة في دوري روشن السعودي لهذا العام.

ما هي خطوات حجز تذاكر مباراة الهلال وأبها؟

يمكنك حجز تذاكر مباراة الهلال وأبها في الجولة 18 من دوري روشن السعودي 2023، بإتباع الخطوات التالية:

استعد لحضور المباراة، وتأكد من أن لديك حسابًا على موقع “بلو ستور“

ادخل إلى موقع “بلو ستور“، وانقر على أيقونة “المباريات”.

اختر مباراة الهلال وأبها من قائمة المباريات.

اضغط على أيقونة “حجز التذاكر”.

اختر الفئة العمرية والدرجة التي ترغب في حجزها.

تذاكر مباراة #الهلال_أبها متاحة إلى الآن 💙🤩 احجز تذكرتك من #بلو_ستور 📲💙 — Blu Store (@Blustore_app) December 16, 2023

أدخل بياناتك الشخصية، مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهوية أو جواز السفر.

اختر طريقة الدفع، سواء كانت عن طريق البطاقة الائتمانية أو التحويل البنكي.

اقرأ الشروط والأحكام جيدًا، ثم اضغط على “تأكيد الحجز”.

بعد إتمام عملية الحجز، ستتلقى رسالة تأكيد على هاتفك الجوال أو بريدك الإلكتروني، تحتوي على تفاصيل الحجز، مثل رقم الحجز والتاريخ والوقت والدرجة.

موعد المباراة

من المقرر أن تُقام مباراة الهلال وأبها في إطار الجولة 18 من بطولة دوري روشن السعودي 2023، يوم الخميس 21-12-2023، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب فيصل بن فهد.