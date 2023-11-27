ما هي حقيقة اصابة البليهي قبل مباراة النصر في الدوري السعودي؟

انتشرت عدة أخبار حول تعرض علي البليهي مدافع فريق الهلال إلى إصابة تمنعه من المشاركة في مباراة ديربي الرياض، والتي ستجمع الهلال أمام منافسه النصر في قمة مباريات الدوري السعودي بالجولة 15، حيث تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الساعة 9.00 مساء ويساعد كلا الفريقين أفضل استعداد من أجل حسم الديربي والتفوق على منافسه ولذلك يرغب جمهور الهلال في الاطمئنان على لاعبي فريقهم قبل انطلاق ديربي الرياض.

صورة علي البليهي مدافع فريق الهلال- المصدر الرياضية

إصابة البليهي

تعرض على البليهي مدافع فريق الهلال إلى كدمة أثناء التدريبات استعداد لمباراة الفريق القادمة في آسيا، حيث سافر فريق الهلال إلى أوزبكستان من أجل مواجهة فريق نافباخور مساء يوم الثلاثاء، ولكن التقارير الواردة من الفريق تشير إلى أن اللاعب لم يتعرض إلى إصابة شديدة ومن الممكن أن يشارك في مباراة نافباخور وسيكون جاهزا لمباراة النصر.

فيما نقلت صحيفة الرياضية السعودية عن تفكير جيسوس في إراحة البليهي من المشاركة أمام نافباخور وذلك من أجل تجهيزه لمباراة النصر في نهاية الأسبوع، وخاصة مع إصابة المدافع الآخر للفريق تمبكتي، حيث يرغب جيسوس بإراحة البليهي في المباراة القادمة للفريق.

🔵 جيسوس سيقرر في الاجتماع الفني مشاركة البليهي أساسياً أمام نافباخور أو إراحته على دكة البدلاء (الرياضية) pic.twitter.com/tykWOivLkA — أخبار الهلال (@hilalstuff) November 26, 2023

إصابات فريق الهلال

قبل انطلاق مباراة الهلال أمام نافباخور الأوزبكي في آسيا ضمت قائمة إصابات الفريق انضمام المدافع حسان تمبكتي، حيث المباراة القائمة غياب خمسة لاعبين من بينهم نيمار الذي تعرض للإصابة قطع في الرباط الصليبي بعد مشاركة قصيرة مع نادي الهلال، وتضم قائمة إصابات الفريق كل من: