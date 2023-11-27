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ما هي حقيقة اصابة البليهي قبل مباراة النصر في الدوري السعودي؟

محمد عثمان

انتشرت عدة أخبار حول تعرض علي البليهي مدافع فريق الهلال إلى إصابة تمنعه من المشاركة في مباراة ديربي الرياض، والتي ستجمع الهلال أمام منافسه النصر في قمة مباريات الدوري السعودي بالجولة 15، حيث تقام المباراة يوم الجمعة المقبل الساعة 9.00 مساء ويساعد كلا الفريقين أفضل استعداد من أجل حسم الديربي والتفوق على منافسه ولذلك يرغب جمهور الهلال في الاطمئنان على لاعبي فريقهم قبل انطلاق ديربي الرياض.

إصابة البليهي مدافع الهلال

صورة علي البليهي مدافع فريق الهلال- المصدر الرياضية

إصابة البليهي

تعرض على البليهي مدافع فريق الهلال إلى كدمة أثناء التدريبات استعداد لمباراة الفريق القادمة في آسيا، حيث سافر فريق الهلال إلى أوزبكستان من أجل مواجهة فريق نافباخور مساء يوم الثلاثاء، ولكن التقارير الواردة من الفريق تشير إلى أن اللاعب لم يتعرض إلى إصابة شديدة ومن الممكن أن يشارك في مباراة نافباخور وسيكون جاهزا لمباراة النصر.

فيما نقلت صحيفة الرياضية السعودية عن تفكير جيسوس في إراحة البليهي من المشاركة أمام نافباخور وذلك من أجل تجهيزه لمباراة النصر في نهاية الأسبوع، وخاصة مع إصابة المدافع الآخر للفريق تمبكتي، حيث يرغب جيسوس بإراحة البليهي في المباراة القادمة للفريق.

إصابات فريق الهلال

قبل انطلاق مباراة الهلال أمام نافباخور الأوزبكي في آسيا ضمت قائمة إصابات الفريق انضمام المدافع حسان تمبكتي، حيث المباراة القائمة غياب خمسة لاعبين من بينهم نيمار الذي تعرض للإصابة قطع في الرباط الصليبي بعد مشاركة قصيرة مع نادي الهلال، وتضم قائمة إصابات الفريق كل من:

  • حسان تمبكتي.
  • ياسر الشهراني.
  • ناصر الدوسري.
  • نيمار دي سيلفا.
  • محمد العويس.

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عن الكاتب:
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محمد عثمان

بكالوريوس إعلام قسم صحافة بكتب في صناعة المحتوى من 3 سنين، وبحب الكتابة الإلكترونية عن كل حاجة.


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3 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    مم فضلكم بركو ما ضيعو فيا لكان رابحة هذا هو رقمي 0698356965 انا ام يونس من الجزائر وشكرا

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  2. حاشد محمد عبد الله محسن العامري يقول

    شيك باسمي بالاسم هذا حاشد محمد عبد الله محسن العمري

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  3. حاشد محمد عبد الله محسن العامري يقول

    اشتي صوره الشيك

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