ما هي حقيقة اسكرينات فضيحة صلاح محسن على سناب شات ؟.. ومصير اللاعب مع الأهلي

انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار متنوعة حول صلاح محسن لاعب النادي الأهلي، حيث نشرت زوجة اللاعب عددا من اسكرينات لمحادثات من حساب صلاح على سناب شات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتضم تلك المحادثات بعض الألفاظ الخارجة، إضافة إلى قيامه بمراسلة العديد من الفتيات على المنصة، وهو ما أثار حالة كبيرة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

صلاح محسن- في الجول

فضيحة صلاح محسن

خلال الساعات الماضية انتشرت أخبار حول فضيحة صلاح محسن بعد انتشار اسكرينات الخاصة به على سناب شات ، لذلك يرغب الجمهور في معرفة حقيقة تلك التسريبات وإن كان اللاعب متورطا فيها، بدا تطورات قصة فضيحة صلاح محسن منذ عدة ساعات عندما نشرت زوجته اسكرينات من حساب سناب شات تضم محادثات غير لائقة لزوجها مع فتيات على المنصة، وبعدها قامت بمشاركة تلك الاسكرينات من المحادثات على عبر حسابها.

انتشرت الأخبار سريعا وقام صلاح محسن بجعل حسابه خاصا بالمتابعين فقط عبر انستجرام، فيما قام بالرد من خلال نشر عبر حالة على انستجرام أوضح فيها أنه لا علاقة له بتلك الاسكرينات، وأن شخص ما قام باختراق حسابه، فيما سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقوم بترويج تلك الإشاعات ضده ومن قام باختراق حسابه، إذ دافع اللاعب عن نفسه بأنه لا يمكنه إرسال مثل تلك الرسائل من هاتفه.

رد زوجة صلاح محسن

كانت إسراء رأفت زوجة اللاعب من قامة بنشر الاسكرينات عبر حسابها، كما قامت بنشر رقمه في رسالة هاجمته بشدة بعد نشر اسكرينات المحادثات بينه وبين الفتيات، كما قالت في حالة عبر حسابها الشخصي إنها لن تقوم بنشر المزيد من صور ومحادثات بينه وبين الفتيات، ومن المنتظر تطور تلك الفضيحة أكثر خلال الأيام المقبلة ورد صلاح محسن على تلك الاسكرينات.

مصير صلاح محسن مع الاهلي

نقل موقع filgoal عن مصدر مقرب داخل النادي الاهلي ان مارسيل كولر لم يعد بحاجة الى اللاعب، حيث رفض اشراكه في المباريات، فيما يترقب اللاعب من الرحيل في الشتاء المقبل، وبعد انتشار اخبار الفضيحة الاخيرة من المنتظر ان يتخذ الاهلي عدة خطوات من اجل عقاب اللاعب من بينها الايقاف، وبالتاكيد ستكون لتلك الفضيحة الاخيرة تاثير كبير على مستقبل اللاعب الذي يمتلك عروض انتقال محلية من البنك الاهلي وسيراميكا كليوبترا.