ما هي القنوات الناقلة لمباراة اندونيسيا والعراق اليوم الإثنين 2024/1/15 بكأس آسيا؟

يبدأ المنتخب العراقي منافسات بطولة كأس آسيا اليوم الإثنين 15 يناير، وذلك عندما يواجه منتخب اندونيسيا، حيث انطلقت منافسات مرحلة المجموعات في بطولة آسيا يوم الجمعة الماضية، فيما تقام حاليا مرحلة المجموعات، ويمكنك متابعة مباراة العراق اليوم في كأس آسيا عبر مجموعة كبيرة من القنوات التي ستنقل المباراة.

صورة لاعبي منتخب العراق- موقع kora

مباراة اندونيسيا والعراق

تنطلق مباراة العراق ضد اندونيسيا اليوم الإثنين الساعة 5.30 بتوقيت مكة المكرمة و 4.30 بتوقيت القاهرة، حيث يتم نقل المباراة عبر مجموعة من القنوات المشفرة مثل بي إن آسيا وأبوظبي آسيا والسعودية الرياضية والكأس المشفرة، فيما يمكن للجمهور العراقي متابعة المباراة من خلال قناة الرابعة العراقية، والتي تمتلك حق نقل المباريات في العراق.

معلق العراق وإندونيسيا

أعلنت كل قناة عن اسم معلق مباراة العراق اليوم في كأس آسيا، إذ يمكنك الاستمتاع بالبطولة من خلال نخبة كبيرة من المعلقين عبر قنوات أبوظبي الرياضية وبي إن سبورت والكأس، ويعلق على مباراة اليوم كل من:

القناة المعلق الرابعة العراقية محمد قيس beIN Sports Asia 1 أحمد البلوشي الكأس القطرية 1 خالد الحدي الكأس القطرية 2 مصطفى ناظم، سالم السالمي SSC Extra 1 جعفر الصليح، راشد الدوسري

تشكيلة العراق ضد اندونيسيا

يسعى المنتخب العراقي إلى الفوز في مواجهة اليوم لتحقيق بداية قوية في البطولة، حيث من المنتظر أن تشهد المباراة إقبال من جماهير العراق، فيما تقام المباراة على ملعب أحمد بن علي في الريان، إذ يدخل منتخب العراق مباراة اليوم بالتشكيل المتوقع التالي: