ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدات والاستقلال في بطولة دوري آسيا 2؟

يبحث عن القنوات الناقلة لمباراة الوحدات والاستقلال عدد هائل من عشاق الساحرة المستديرة في عالمنا العربي حيث تعد هذه المباراة خطوة هامة في دوري أبطال آسيا 2 2025-2026، ونظرًا لعدم قدرة فريق الاستقلال الأردني من تحقيق أي نقاط في هذه البطولة العملاقة حتى الآن فمن المتوقع أن يبذل لاعبيه قصاري جهدهم لهز شباك فريق استقلال الأردني وتحقيق النصر.

يترقب مباراة الوحدات والاستقلال الكثير من الأشخاص المتابعين لبطولة دوري آسيا 2 حيث تنتمي هذه المواجهة إلى الجولة الثالثة في دوري المجموعات لهذه البطول وفيما يلي نعرض القنوات الناقلة لمباراة اليوم:

تقوم مجموعة قنوات BeIN Sports بنقل جميع مواجهات هذه البطولة النارية نظرًا لامتلاكها حقوق البث المباشر للبطولة، وقد تم تخصيص قناة beIN Sports 2 لبث مباراة الوحدات والاستقلال اليوم.

تمتلك أيضًا شبكة قنوات الكأس الخليجية حقوق البث الخاصة بجميع مباريات هذه البطولة، ومن المنتظر أن تنقل مباراة اليوم قناة الكأس 6.

توجد أيضًا منصات إلكترونية أخرى لمتابعة البث المباشر للمباراة، مثل : باقات بي ان كونكت، تطبيق تود.

من المنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الوحدات اليوم الأربعاء الموافق الـ 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.