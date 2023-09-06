ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومنغوليا “تحت 23 عام” الأربعاء 6/9/2023؟

يخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية أمام نظيره منغوليا وذلك مساء اليوم الأربعاء 6/9/2023 ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة آسيا تحت 23 عاما، حيث تنطلق مباراة الفريقين مساء اليوم في تمام الساعة 7.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بالإضافة إلى ذلك فإن البطولة تحدد الفرق التي ستتأهل إلى بطولة أولمبياد 2024 والتي ستقام في باريس العام المقبل، لذلك يستعد المنتخب السعودي للتصفيات بشكل قوي من أجل ضمان التأهل لكأس آسيا والوصول للأولمبياد.

المصدر: صفحة المنتخب السعودي- تويتر

يبدأ اليوم المنتخب السعودي رحلته من أجل الدفاع عن لقب آسيا، والوصول إلى أولمبياد باريس، وذلك بداية من مباراة منغوليا والتي تقام على إستاد الأمير سلطان عبد العزيز، حيث يتم نقل مباراة السعودية ومنغوليا في تصفيات آسيا تحت 23 عاما عبر قناة السعودية الرياضية، إذ يمكنك متابعة المباراة من خلال إضافة تردد القنوات السعودية والتي تبث مجانا عبر التردد التالي:

التردد: 12284- 12149.

القطبية: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

يستضيف المنتخب السعودي في مدينة أبها منافسات المجموعة العاشرة والتي تضم منتخبات (السعودية، لبنان، كمبوديا، منغوليا)، وتستمر المنافسات حتى الثاني عشر من شهر سبتمبر، كان لاعبو الأخضر قد انتهوا من التدريبات تحت قيادة الشهري المدير الفني للمنتخب واستعدوا لملاقاة منغوليا مساء اليوم الأربعاء.

قام الاتحاد السعودي بطرح تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا في تصفيات آسيا 2023 عبر الموقع الإلكتروني لحجز تذاكر المباريات، حيث تبدأ أسعار تذاكر المباراة من 10ريالات وتصل إلى 300 ريال، ويمكنك حجز التذاكر عن طريق اتباع التالي:

ادخل إلى رابط تذاكر مباراة السعودية ومنغوليا. اختر احجز الآن. قم بتسجيل الدخول. حدد المقعد والدرجة. قم بدفع قيمة التذكرة.

بطاقة المباراة: