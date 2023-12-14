ما هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية بالسعودية 2023 – 2024

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي في إطار بطولة كأس العالم للأندية التي تقام بالمملكة العربية السعودية لهذا العام 2023، وسنعرض لكافة تفاصيل اللقاء وتوقيت المباراة والقناة الناقلة لهذه القمة المرتقبة التي سوف يشاهدها الملايين من الوطن العربي والعالم أجمع، ويحظى هذا اللقاء بأهمية خاصه لكون فريق النادي الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا نسخة 202-2022 وكذلك اتحاد جدة السعودي بصفته بطل الدوري السعودي للعام 2022-2023 وبصفته فريق البلد المنظمة لهذه البطولة.

الأهلي في مونديال الأندية

ما هي الأندية التي تشارك في مونديال الأندية هذا العام؟

يشارك في بطولة العالم للأندية هذا الموسم سبع أندية ممثلة عن بطل أفريقيا وبطل آسيا و بطل أمريكا الجنوبية وبطل الكونكا كاف وبطل أوقيانوسيا وبطل الدوري السعودي بصفته الفريق المنظم للبطولة وبناء عليه فإن الأندية التي ستشارك في هذه البطولة والتي حسمت مشاركتها هي كالتالي:

فريق الاتحاد السعودي بصفته صاحب البلد المنظمة للبطولة وفريق أوراوا ريدز الياباني بصفته بطل دوري أبطال آسيا لهذا العام 2020 2023 وفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي بصفته بطل دوري أبطال أوقيانوسيا ويشارك الأهلي المصري بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا والذي تغلب على فريق الوداد المغربي في المباراة النهائية.

طرق مشاهدة مباراة الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية

سوف تنطلق يوم الجمعة القادم الموافق 15 من شهر ديسمبر لعام 2023 الجولة الثانية من بطوله مونديال للأندية للمقامة بالسعودية بين فريقي الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي ويمكن مشاهده المباراة بأكثر من طريقه سواء بالنقل التلفزيوني أو الرقمي الإلكتروني.

وقد استطاع فريق اتحاد جدة السعودي حجز تذكرة المشاركة في كأس العالم للأندية لهذا العام عقب تتويجه بلقب الدوري السعودي للعام 2022 2023 بعد منافسة شديدة مع فريق النصر السعودي فقد استطاع حصد لقب الدوري قبل نهاية الموسم بجوله واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة

حصلت مجموعة قنوات ssc السعودية على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية لهذا العام حيث يمكنكم متابعة المباراة عليها وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر والساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.