ما هو موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 والقنوات الناقلة؟

تعرف على موعد مباراة مصر والكاميرون في إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 وما هي القنوات الناقلة لها بصورة مباشرة عبر شاسة التلفاز.

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب المصري الأول لكرة اليد استعداداته المكثفة من أجل الدخول في منافسة جديدة، من أجل الدفاع عن لقب كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، في النسخة التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة.

ومما لا شك فيه أن لاعبو الفراعنة سيطمحون إلى تعويض خسارة نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط أمام إسبانيا، ويتوقع أن تكون تلك المباراة حافزا قويًا أمام اللاعبين بهدف تقديم أفضل المستويات وإظهار روح قتالية لحسم المنافسة التي ستنتهي يوم الثلاثاء 19 من الشهر الجاري.

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نادي سبورتنج يتعاقد رسميًا مع الحارس المخضرم هادي رفعت بدايةً من الموسم المقبل قادمًا من نادي الجيش pic.twitter.com/A7vpuAkJa8 — Handgoal (@handgoall) July 10, 2022

ما هو موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022؟

يحين موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الكاميروني، مساء يوم الإثنين الموافق 11 من يوليو الجاري 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي ومسقط، بينما ستبدأ في السابعة بتوقيت دول المغرب العربي.

بينما سيكون الاختبار الثاني أمام كتيبة فراعنة اليد أمام منتخب المغرب، يوم 13 من يوليو الجاري في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الـ9 مساءً بتوقيت السعودية، وفي الـ10 بتوقيت أبوظبي.

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مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات من بطولة أفريقيا التي ستنطلق غدًا 🏟 المنتخب سيخوض مبارياته على صالة حسن مصطفى في ٦ أكتوبر. 📺 جميع مباريات البطولة مذاعة على

Ontime Sports #HandgoalAfrica #HandgoalAfrica22 #Handgoal🇪🇬 pic.twitter.com/kD6BEbELkN — Handgoal (@handgoall) July 10, 2022

ما هي مجموعات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022؟

تحتضن مصر منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2022 وذلك خلال الفترة الممتدة بين 9 إلى 19 يوليو المقبل، على صالتي مجمع حسن مصطفى وأكتوبر الدولية، ويشارك في البطولة 14 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر – المغرب – الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر – الجابون – غينيا – كينيا (منسحب).

المجموعة الثالثة: تونس – الرأس الأخضر – نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا – الكونغو الديمقراطية – السنغال – زامبيا.

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٢٢ لاعبًا ضمن قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا التي ستنطلق غدًا الاثنين. 👤 ١٨ لاعبًا داخل قائمة البطولة مع ٥ تغييرات على مدار المباريات. 🏟 مصر ستفتتح البطولة غدًا أمام الكاميرون ٨ مساء بتوقيت القاهرة على صالة د حسن مصطفى في ٦ أكتوبر pic.twitter.com/O9vjcoa5iv — Handgoal (@handgoall) July 10, 2022

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022؟

من المنتظر أن يتم تنقل كافة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد عبر شاشة قنوات “أون تايم سبورتس” المصرية التي تملك حقوق البث التلفزيوني لهذه المسابقة، ويمكن للجميع متابعة المباراة من خلالها بصورة مجانية على القمر الصناعي “نايل سات”.