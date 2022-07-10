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ما هو موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 والقنوات الناقلة؟

عمر عبد العزيز أحمد

تعرف على موعد مباراة مصر والكاميرون في إطار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 وما هي القنوات الناقلة لها بصورة مباشرة عبر شاسة التلفاز.

ما هو موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022؟

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب المصري الأول لكرة اليد استعداداته المكثفة من أجل الدخول في منافسة جديدة، من أجل الدفاع عن لقب كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، في النسخة التي تقام في العاصمة المصرية القاهرة.

ومما لا شك فيه أن لاعبو الفراعنة سيطمحون إلى تعويض خسارة نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط أمام إسبانيا، ويتوقع أن تكون تلك المباراة حافزا قويًا أمام اللاعبين بهدف تقديم أفضل المستويات وإظهار روح قتالية لحسم المنافسة التي ستنتهي يوم الثلاثاء 19 من الشهر الجاري.

ما هو موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022؟

يحين موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره الكاميروني، مساء يوم الإثنين الموافق 11 من يوليو الجاري 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقدس الشريف، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي ومسقط، بينما ستبدأ في السابعة بتوقيت دول المغرب العربي.

بينما سيكون الاختبار الثاني أمام كتيبة فراعنة اليد أمام منتخب المغرب، يوم 13 من يوليو الجاري في تمام الساعة الـ8 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الـ9 مساءً بتوقيت السعودية، وفي الـ10 بتوقيت أبوظبي.

ما هي مجموعات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022؟

تحتضن مصر منافسات كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد 2022 وذلك خلال الفترة الممتدة بين 9 إلى 19 يوليو المقبل، على صالتي مجمع حسن مصطفى وأكتوبر الدولية، ويشارك في البطولة 14 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة كالتالي:

  • المجموعة الأولى: مصر – المغرب – الكاميرون.
  • المجموعة الثانية: الجزائر – الجابون – غينيا – كينيا (منسحب).
  • المجموعة الثالثة: تونس – الرأس الأخضر – نيجيريا.
  • المجموعة الرابعة: أنجولا – الكونغو الديمقراطية – السنغال – زامبيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022؟

من المنتظر أن يتم تنقل كافة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد عبر شاشة قنوات “أون تايم سبورتس” المصرية التي تملك حقوق البث التلفزيوني لهذه المسابقة، ويمكن للجميع متابعة المباراة من خلالها بصورة مجانية على القمر الصناعي “نايل سات”.

عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن


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