ما هو موعد مباراة تونس وناميبيا في كأس الأمم الأفريقية 2024 ومعلق المباراة؟

يستعد المنتخب التونسي لأولى مبارياته في كأس الأمم الأفريقية عندما يواجه منتخب ناميبيا في الدور الأول من مرحلة المجموعات، حيث يسعى منتخب نسور قرطاج لتقديم مستوى جيد في بداية البطولة وإدراك الفوز بنسخة العام الحالي، فيما يرغب الجمهور التونسي بمعرفة موعد مباراة تونس وناميبيا والقنوات الناقلة للمباراة إضافة إلى المعلق.

موعد تونس وناميبيا

تنطلق مباراة المنتخب التونسي أمام ناميبيا في اليوم الرابع من بطولة كأس الأمم والتي انطلقت يوم السبت الماضي في كوت ديفوار، فيما تقام مباراة تونس القادمة يوم الثلاثاء 16 يناير الساعة 6.00 بتوقيت تونس، والساعة 7.00 بتوقيت القاهرة.

معلق تونس وناميبيا

تقوم قنوات beIN Sports القطرية بنقل بطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل حصري، حيث يمكنك متابعة البطولة الأفريقية من خلال الاشتراك في باقة بي إن، وأعلنت القناة القطرية عن نقل مباراة تونس من خلال قناة beIN sport max 1، إذ يعلق على المباراة المعلق التونسي “عصام الشوالي”.

البيانات التفاصيل المباراة تونس ضد ناميبيا الموعد الثلاثاء 16 يناير 2024 الساعة 6:00 مساءً بتوقيت تونس القناة الناقلة beIN sport max المعلق عصام الشوالي البطولة كأس الأمم الأفريقية، دور المجموعات

تشكيلة تونس المتوقعة

يحتاج منتخب تونس إلى إدراك الفوز في مباراته الأولى أمام ناميبيا، إذ من المنتظر أن يشارك المنتخب الوطني التونسي في مباراة ناميبيا بالتشكيل المتوقع التالي: