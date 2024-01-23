ما هو سبب وفاة العامري فاروق وزير الرياضية الأسبق؟

تأكد قبل قليل خبر وفاة العامري فاروق عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق ووزير الرياضي الأسبق، حيث تدهورت الحالة الصحية للعامري فاروق وتوفي في أحد المستشفيات بمدينة 6 أكتوبر، وانتشرت التعديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وفاة العامري، حيث كان يحظى بمحبة عدد كبير من جماهير الكرة بمصر وليس فقط جماهير الأهلي.

وفاة العامري فاروق- cairo24

سبب وفاة العامري فاروق

كان العامري قد أصيب بحالة إجهاد كبير في شهر نوفمبر الماضي، حيث تعرض للإغماء وفقدان الوعي وذلك أثناء تواجده في مقر النادي بالجزيرة، وقد تم نقله في قوتها إلى أحد المستشفيات القريبة من النادي، فيما أكدت الفحوصات تعرضه لنزيف في المخ وتوقف قلبه، فيما توفي العمري بعد إجراء أربع عمليات جراحية من أجل السيطرة على نزيف المخ فيما ساءت حالته الصحية وتوفي اليوم الثلاثاء 23 يناير.

وفاة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي ⚫️ ينعي فريق عمل @FilGoal الراحل ويدعو الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. 🙏 pic.twitter.com/y3UcPrRsil — FilGoal (@FilGoal) January 23, 2024

أهم إنجازات العامري فاروق

شغل العامري عددا كبيرا من المناصب الرياضية في مصر وكان شغل فترة عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وصولا إلى منصب نائب الرئيس إضافة إلى وزير الرياضة قبل أن يتقدم باستقالته، فيما تقدم باستقالته من الحكومة 2 يوليو بعد أحداث مظاهرات 30 يونيو.