ما هو سبب مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر وموعد رحيله؟.. “يورجن كلوب” يوضح

أعلن المدير الفني لليفربول الألماني يورجن كلوب عن عودة محمد صلاح نجم ليفربول إلى إنجلترا من أجل استكمال العلاج، وذلك بعد تعرضه إلى إصابة في مباراة غانا، فيما أثارت تلك التصريحات حالة كبيرة من القلق لدى الجماهير المصرية التي تساءلت عن سبب مغادرة محمد صلاح للمنتخب.

صورة محمد صلاح مع أحمد كوكا- في الجول

محمد صلاح

كان يواجه كلوب أوضح أسباب رحيل صلاح عن كوت ديفوار التي تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أشار إلى أنه بعد إصابة صلاح يجب أن يعود إلى إنجلترا من أجل استكمال العلاج ومتابعة حالته من خلال الفريق الطبي للنادي، فيما أشار يورجن إلى أنه عودة صلاح ستكون بعد استكمال العلاج في انجلترا.

🚨🇪🇬 Mo Salah returns to Liverpool due to injury — the plan for Mo is to do his rehab with the club. “If he is fit before the final then probably he will go back to the AFCON”, says Jurgen Klopp — via @LewisSteele_. pic.twitter.com/fB5suXrYVE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2024

متى يغادر صلاح؟

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن مغادرة محمد صلاح بعد مباراة المنتخب أمام الرأس الأخضر، حيث سيحضر صلاح المباراة مع الفريق فيما يسافر بعدها إلى إنجلترا من أجل استكمال العلاج، وذلك لتواضع الإمكانيات العلاجية في كوت ديفوار، وسيعود فور انتهاء برنامج العلاج.

🟥 #آخر_خبر | يورغن كلوب مدرب ليفربول @LFC_Arabic يؤكد في تصريح له أن المصري محمد صلاح سيعود إلى ليفربول لتلقي العلاج بعد الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب المصري 🇪🇬 في كأس أمم إفريقيا pic.twitter.com/K3ffLFyjXl — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) January 21, 2024

ما هي إصابة صلاح؟

تعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة غانا يوم الخميس الماضي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي، فيما يحتاج المنتخب المصري إلى الفوز في المباراة القادمة من أجل التأهل، فيما شخص دكتور المنتخب الإصابة بشكل مبدئي أنها إصابة في العضلة الخلفية تسببت في غيابه مباراتين عن المنتخب وقد يعود بعد مباراة دور ال16، ولكن أشار ليفربول أن الإصابة قد تمنع صلاح من المشاركة حتى نهائي البطولة.

موعد مباراة مصر القادمة

يواجه منتخب مصر الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة مرحلة المجموعات والتي تحدد أن كان المنتخب المصري سيغادر البطولة أم يستاهل لربع النهائي، وتقام المباراة يوم الإثنين الساعة العاشرة.