ما هو سبب مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر وموعد رحيله؟.. “يورجن كلوب” يوضح

أعلن المدير الفني لليفربول الألماني يورجن كلوب عن عودة محمد صلاح نجم ليفربول إلى إنجلترا من أجل استكمال العلاج، وذلك بعد تعرضه إلى إصابة في مباراة غانا، فيما أثارت تلك التصريحات حالة كبيرة من القلق لدى الجماهير المصرية التي تساءلت عن سبب مغادرة محمد صلاح للمنتخب.

صورة محمد صلاح مع أحمد كوكا- في الجول

كان يواجه كلوب أوضح أسباب رحيل صلاح عن كوت ديفوار التي تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أشار إلى أنه بعد إصابة صلاح يجب أن يعود إلى إنجلترا من أجل استكمال العلاج ومتابعة حالته من خلال الفريق الطبي للنادي، فيما أشار يورجن إلى أنه عودة صلاح ستكون بعد استكمال العلاج في انجلترا.

🚨🇪🇬 Mo Salah returns to Liverpool due to injury — the plan for Mo is to do his rehab with the club.

“If he is fit before the final then probably he will go back to the AFCON”, says Jurgen Klopp — via @LewisSteele_. pic.twitter.com/fB5suXrYVE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 21, 2024