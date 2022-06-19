ما هو الرقم الذي سيرتديه ساديو ماني مع بايرن ميونخ

تعتبر صفقة ساديو ماني المحتملة مع بايرن ميونخ والتي من المفترض أن ينتقل بموجبها اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني لصفوف نادي بايرن ميونخ قادماً من ليفربول إحدى أقوى صفقات هذا الصيف وباعتبار أنها شبه محسومة بحسب ما أكدت العديد من التقارير الصحفية الأوروبية فإن التقارير الصحفية تكهنك بتفاصيل ما سيحدث للسنغالي داخل القلعة البافارية.

تقول تقارير صحفية أن اللاعب السنغالي ساديو ماني سيتواجد في ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل للتوقيع مع بايرن ميونخ بشكل نهائي وليخضع للفحوصات الطبية، أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الشهير بتسريباته الموثوقة أن بايرن ميونخ سيضم ماني لمدة 3 مواسم وتقول تقارير صحفية أخرى أن اللاعب سينتقل للفريق مقابل 35.1 مليون يورو بعد ستة أعوام أمضاها اللاعب في صفوف الريدز، من أبرز التحديات التي ستواجه ماني هي رقم القميص الذي سيختاره اللاعب في ظل عدم توفر أي رقم ارتداه اللاعب سابقاً في الفريق.

ما هو رقم ماني في بايرن ميونخ:

اشتهر ساديو ماني بارتداء القميص رقم 10 في كل من ليفربول ومنتخب السنغال، اشتهر ماني أيضاً بارتداء القميص رقم 19 في بداياته مع ليفربول فاللاعب لم يجد رقمه المفضل “10” متوفراً في ليفربول عندما جاء للمرة الأولى قادماً من ساوثهامبتون لأنه كان محجوزاً للبرازيلي فيليب كوتينيو لكنه تمكن من الحصول عليه لاحقاً بعد رحيل كوتينيو عن ليفربول، على الجانب الآخر يمكن أن يستفيد الفرعون المصري محمد صلاح من رحيل زميله فيستحوذ على رقمه.

ارتدى ماني في مسيرته القميص رقم 33 في أول مواسمه مع نادي ميتز الفرنسي كما ارتدى القميص رقم 40 في سالزبورغ النمساوي والقميص رقم 21 في ميتز في موسمه الثاني مع الفريق، ارتدى ماني القميص رقم 10 مع ثلاث أندية مختلفة وهي سالزبورغ في بقية المواسم التي خاضها مع الفريق وفي الموسمين اللذان قضاهما اللاعب في ساوثمابتون وفي ليفربول ابتداءاً من موسم 2018 – 2019، يتوقع أن يواجه اللاعب أزمة تتعلق برقم القميص الذي سيختاره في ظل تعقيد الأمور في أليانز ارينا فالرقم 10 هو من نصيب اللاعب الألماني ليروى سانيه والذي حصل عليه بعد قدومه للفريق من مانشستر سيتي مستغلاً رحيل كوتينيو وساني هو لاعب مؤثر في صفوف البايرن ومن المستبعد تماماً أن يستغني عن رقم قميصه لأسباب عديدة أهمها عدم وجود رقم قميص آخر مناسب له، الرقم الثاني الذي سيفكر ماني في الحصول عليه هو 19 الذي ارتداه في بداياته مع ليفربول والذي يرتديه اللاعب الكندي ألفونسو ديفيز والذي يعتبر أيضاً أحد أبرز اللاعبين في الفريق، يظل الرقم 17 هو الأنسب لماني وتتوفر أرقام أخرى يمكن للاعب الاختيار بينها مثل الرقم 33 الذي سبق وأن ارتداه اللاعب بالإضافة للرقمين 15 و16، يمكن لماني أيضاً ارتداء القميص رقم 12 لكنه غير متاح في بايرن ميونخ بسبب منح الإدارة هذا الرقم للجماهير.

يذكر أن ماني كان قد أمضى 6 أعوام في ليفربول وتمكن من خلالها من تسجيل 120 هدفاً وصناعة 38 آخرين والفوز بستة ألقاب بينها لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب كاس الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس العالم للأندية، ساهم ماني بشكل كبير في تأهل ليفربول لنهائيي 2018 و2022 اللذان خسرهما ليفربول أمام ريال مدريد.