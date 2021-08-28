ما هو الرقم الذي سيرتديه رونالدو مع مانشستر يونايتد ولماذا لن يتمكن من الحصول على الرقم 7

أثار انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس وريال مدريد سابقاً الجدل في أوساط المشجعين والصحفيين، وكانت أبرز مشاهد كرة القدم في عام 2021 انتقال الثنائي ميسي ورونالدو الى كل من مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، وعلى الرغم من انتقاله مقابل 23 مليون يورو الا أن البرتغالي سيحصل على راتب خيالي مع فريقه السابق في الدوري الانجليزي، وستشعل عودة الدون الى اليونايتد شعبية الدوري الإنجليزي لدى الجماهير المهتمة بمشاهدة الدوريات الأخرى، ومن المهم لجماهير مانشستر يونايتد بشدة رؤية رونالدو مجدداً في ملعب أولد ترافورد.

ومن القضايا التي أثارت الجدل بين المشجعين هي قضية الرقم الجديد الذي من المفترض على رونالدو ارتداءه مع فريقه الجديد، ومن المعروف أن قوانين الدوري الإنجليزي صارمة للغاية بهذا الشأن مما يصعب قليلاً على الدون ارتداء رقمه الذي اعتاد عليه وارتبط دائماً به في جميع الفرق التي لعب لها، ويمثل الرقم 7 الكثير بالنسبة لرونالدو فمعظم إنجازاته مع ريال مدريد كانت بمساعدته عندما كان يرتدي الرقم 7، وارتدى رونالدو مع الفرق التي لعب لمصلحتها كل من 28 و17 و9 و7، وترتبط علامة رونالدو التجارية CR7 برقمه سبعة، ومن غير المحتمل بالنسبة لجماهير رونالدو رؤيته برقم آخر بخلاف 7 أو 17 في أسوأ الظروف، ويمثل الرقم 17 بالنسبة لرونالدو فترة ذروته وعطائه مع منتخب البرتغال، وانطلق الدون برفقة منتخب البرتغال في نسختي كأس العالم 2006 و2010 بقوة مرتدياً الرقم 17.

وتنص قوانين الدوري الإنجليزي الصارمة بشأن أرقام اللاعبين على عدم حصول لاعب على رقم زميله حتى لو تنازل له في حالة عدم انتهاء الموسم الذي انضم فيه للفريق، والمشكلة التي تواجه رونالدو حالياً هي أن جميع الأرقام التي ارتداها في مسيرته من قبل مع منتخب البرتغال ويوفنتوس وريال مدريد وسبورتينغ لشبونة غير متوفرة، وحتى تلك الأرقام التي رشحتها له الصحافة غير متوفرة مثل الرقم 27 الذي يشغله لاعب خط الدفاع أليكس تيليس.

ويشغل الأوريغوياني أديسون كافاني الرقم 7 في اليونايتد منذ انضمامه في الموسم الماضي قادماً من باريس سان جيرمان، ويظل الرقم 19 هو الرقم الأقرب للدون كريستيانو رونالدو.