ما هو التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا 2023؟

يتساءل الكثير من جماهير الأهلي عن ما هو التشكيل المتوقع للأهلي أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب دور الربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، والتي سوف تقام في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل أكثر عن ملامح تشكيل النادي الأهلي أمام نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في المباراة المصيرية لبلوغ الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا لعام 2023.

تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام الرجاء البيضاوي المغربي

ومن المتوقع أن يبدأ النادي الأهلي المصري في مباراته أمام النادي المغربي بنفس شكل المباراة الأخيرة، ولكن باختلاف بسيط عن تشكيلة المباراة الماضية، بدخول اللاعب حمدي فتحي بدلاً من عمرو السولية في خط الوسط، وسوف يكون التشكيل على النحو التالي:-

سوف يبدأ الأهلي في حراسة المرمى بالحارس محمد الشناوي. وفي خط الدفاع سوف يبدأ باللاعب الدولي علي معلول، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني. بينما في خط الوسط الدفاعي سوف يبدأ باللاعب مروان عطية، وحمدي فتحي، إضافة إلى اللاعب المالي أليو ديانج. بينما في الخط الهجومي سوف يبدأ بكل من: حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء البيضاوي المغربي وموعد المباراة

وسوف تقام المباراة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تنقل المباراة عبر قنوات bIeN sport، وهي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

منافس الأهلي المحتمل في الدور نصف النهائي

ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب في القاهرة قد انتهت بهدفين مقابل لا شيء سجلهما اللاعبان محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، وفي حال تخطي النادي الأهلي عقبة الرجاء البيضاوي المغربي في هذه المباراة فإن الأهلي سوف يلتقي مع الفائز من مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري، والتي انتهى شوطها الأول في الجزائر، بفوز ثمين لنادي الترجي على شبيبة القبائل بهدف مقابل لا شيء، ذلك الأمر الذي يعزز فرص صعود نادي الترجي على حساب نادي شبيبة القبائل الجزائري.