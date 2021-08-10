ما مدى تأثير انتقال ميسي لباريس سان جيرمان على كرة القدم الأوروبية

أثير الجدل مؤخراً بشكل كبير عند إعلان نادي برشلونة الاسباني رحيل لاعبه ونجمه الأول على مر الزمان ليونيل ميسي من صفوف الفريق الكتالوني متجهاً الى مكان جديد لم يتم التأكيد عليه حتى الآن، وفي ظل هيمنة نادي باريس سان جيرمان على نجوم كرة القدم مادياً يكون نادي العاصمة الفرنسية هو الأقرب للظفر بخدمات البرغوث واستقطابه من برشلونة كما أن هناك العديد من التقارير الصحفية التي تؤكد على أن البرغوث سيتوجه نحو باريس اليوم أو غداً لإجراء الفحوصات الطبية تمهيداً لانتقاله لسان جيرمان، وإذا اعتبرنا الأمر منتهياً فيما يخص رحيل ليو الى باريس سان جيرمان، كيف سيؤثر ذلك على الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا الموسم المقبل؟

يتابع دوري أبطال أوروبا ملايين الناس حول العالم ويحقق دوري الأبطال سنوياً إيرادات تقدر بملايين الدولارات نظراً لحجم الأندية التي تلعب فيه والقواعد الجماهيرية العملاقة التي تتمتع بها، وفي حال توجه ميسي صوب العاصمة الفرنسية باريس كيف سيكون الوضع الذي سنشاهد عليه دوري أبطال أوروبا الموسم المُقبل وهل سيتوج الفريق الذي سينضم اليه ميسي بالفعل بدوري الأبطال؟ في هذا المقال ترون صورة مستقبلية لدوري ابطال أوروبا في الموسم المقبل وبالتالي أبرز ما سيترتب عليه رحيل ميسي نحو النادي الباريسي.

العصر المظلم للدوري الإسباني يبدأ للتو:

عند رحيل رونالدو عن ريال مدريد عام 2017 فقد ريال مدريد بريقه واتجه عدد كبير من مشجعي الملكي نحو تورينو لدعم نجم ريال مدريد الأزلي والذي يعتبرونه نجماً للريال حتى عند وجوده برفقة الغريم يوفنتوس، كذلك سيكون الحال بالضبط مع الدوري الاسباني بأكمله عند رحيل الأرجنتيني ميسي منه ولعبه في الدوري الفرنسي ولن يهتم أحد بعد ذلك بكلاسيكو يقوده كل من ديمبيلي وفينسيوس جونيور.

هيمنة أصحاب الأموال على دوري الأبطال بدلاً من النخبة التقليدية:

بطبيعة الحال ستكون الكلمة الأولى والأخيرة في دوري الأبطال لمن يدفع أكثر، استثمر تشيلسي الإنجليزي في العام الماضي مبلغاً معتبراً من المال وتوج بدوري أبطال أوروبا وذلك هو ما سيحدث بالضبط مع باريس الذي استثمر ملايين اليوروهات في التعاقد مع نجوم كبار مثل نيمار ومبابي وفينالدوم.

هل سيكون النادي الذي سيوقع مع ميسي هو الفائز بدوري الأبطال؟

ليس من المفترض بالضرورة أن يحدث ذلك بالضبط، ويعتمد الفوز بدوري الأبطال على بنية الفريق الأساسية فنادي برشلونة وعلى الرغم من وجود ميسي معه لأكثر من 20 عاماً فشل بالتتويج بدوري الأبطال في آخر 5 سنوات وودع البطولة بطرق مذلة للغاية.