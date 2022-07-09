ما سر تواجد وكيل ديمبلي في مقر إنتر ميلان ؟

على ما يبدو بأن كل التوقعات بشأن مستقبل الجناح الفرنسي، عثمان ديمبلي، أصبحت وشيكة وقريبة من النهاية، في حالة عدم حدوث أي مفاجآت جديدة.

فحسب صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الكتالونية، فإن ديمبلي سيستمر في صفوف النادي الكتالوني لمدة موسمين إضافيين، حتى شهري يونيو لعام 2024م، مع تخفيض راتبه بنسبة 40 %.

فبعد أشهر من المفاوضات ينتظر النجم الفرنسي ديمبلي الحصول على الضوء الأخضر من إدارة ناديه، للتوقيع على عقده الجديد.

وأضافت الصحيفة بأنه متبقي فقط تفاصيل صغيرة لتجديد العقد بين الطرفين.

وأثيرت الكثير من التكهنات والتوقعات؛ بسبب تواجد وكيل أعمال ديمبلي، موسى سيسوكو، في مقر نادي إنتر ميلان.

ولكن أكدت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” بأن تواجد وكيل ديمبلي كان للتفاوض بشأن دان زاجادو، وليس من أجل ديمبلي.

وفي المقابل فإن إدارة النادي الكتالوني تقاتل من أجل ضم الدولي البرازيلي، رافينيا، الذي توصل لاتفاق معه منتظراً موافقة ليدز يونايتد على العرض الذي بلغ قيمته 50 مليون يورو.