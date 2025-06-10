ما المنتخبات المتأهلة للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026؟

تحددت ملامح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، والذي يمثل الفرصة الأخيرة لأربعة منتخبات آسيوية للعبور إلى نهائيات المونديال، المقرر تنظيمه في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. هذه المرحلة تُعد شديدة الأهمية نظرًا لتوسع عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبًا.

✅ المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الآسيوي (الدور الرابع):

المجموعة المنتخبات المتأهلة للملحق الأولى الإمارات – قطر الثانية العراق – فلسطين / عمان (أحدهما) الثانية إندونيسيا – أستراليا / السعودية (أحدهما)

ملاحظة: حتى الآن لم يتم حسم اسمين نهائيًا بانتظار انتهاء التنافس بين فلسطين وعمان من جهة، وأستراليا والسعودية من جهة أخرى.

🏆 نظام الملحق الآسيوي (الدور الرابع):

يتم تقسيم المنتخبات الأربعة إلى مجموعتين (2×2) .

إلى . كل مجموعة تُلعب بنظام الدوري من دور واحد (أي كل منتخب يلعب مباراة واحدة فقط).

(أي كل منتخب يلعب مباراة واحدة فقط). الفائزان من كل مجموعة يتأهلان مباشرة إلى كأس العالم 2026.

⚔️ المباراة الفاصلة (في حال المركز الثاني):

الوصيفان من المجموعتين سيتواجهان في مباراة فاصلة .

من المجموعتين سيتواجهان في مباراة . الفائز يتأهل إلى الملحق القاري (الدور الخامس)، حيث يواجه منتخبًا من قارة أخرى (غالبًا من الكونكاكاف أو الأوقيانوس أو الكونميبول).

ليفربول يواجه أتليتك بلباو قبل بداية موسم 2025-2026

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 رسمياً: حصاد المجموعة الاولى في تصفيات اسيا المؤهلة الى كأس العالم 2026 ايران 🇮🇷 الى كأس العالم اوزبكستان 🇺🇿 الى كأس العالم الإمارات 🇦🇪 الى الملحق الاسيوي قطر 🇶🇦 الى الملحق الاسيوي pic.twitter.com/JKMwzZtWLd — أصيل (@7seel7) June 10, 2025

🌍 ملخص عدد مقاعد آسيا في مونديال 2026:

8 مقاعد مباشرة (أعلى من النسخة السابقة التي كانت تمنح 4.5).

(أعلى من النسخة السابقة التي كانت تمنح 4.5). نصف مقعد إضافي عبر الملحق القاري (فرصة لمنتخب تاسع آسيوي).

✨ أهمية الملحق الآسيوي: