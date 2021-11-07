ما الذي تعنيه العبارات التي كتبها نيمار على قميصه أمس في مباراة باريس سان جيرمان وبوردو

بواسطة أحمد الفاضل

تمكن نادي باريس سان جيرمان من تحقيق فوزٍ مهم للغاية على حساب فريق بوردو في الدوري الفرنسي مساء أمس، وتمكن لاعبو فريق العاصمة الفرنسية من تسجيل ثلاثة أهداف حيث انتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين للفريق المنافس.

ما الذي تعنيه العبارات التي كتبها نيمار على قميصه أمس في مباراة باريس سان جيرمان وبوردو 3 7/11/2021 - 8:21 ص

وسجل أهداف المباراة لباريس سان جيرمان كل من نيمار في الدقائق 26 43 وكيليان مبابي في الدقيقة 63، وتألق نيمار بشكل لافت في المباراة واستغل تألقه في إيصال رسالة للجمهور عقب تسجيله الهدف الأول في الدقيقة 26 من عمر اللقاء.

ما الذي تعنيه العبارات التي كتبها نيمار على قميصه أمس في مباراة باريس سان جيرمان وبوردو 1 7/11/2021 - 8:21 ص

وقام نيمار بعد تسجيل الهدف الأول بالكشف عن سترته الداخلية التي يرتديها والتي كان قد كتب بها بعض الجمل باللغة البرتغالية، وتساءل الكثير من الجماهير ومن حضروا اللقاء عن سبب قيام نيمار بالكشف عن سترته الداخلية وماهية الكلمات المكتوبة فيها، وكعادة اللاعبين يحرص بعضهم على توجيه رسائل من خلال إشارات أو من خلال ملابسهم الداخلية بسبب الاهتمام الذي يحظون به من الجماهير التي تلتفت لرؤية اللاعب بعد تسجيل إحدى أهدافه.

ما الذي تعنيه العبارات التي كتبها نيمار على قميصه أمس في مباراة باريس سان جيرمان وبوردو 2 7/11/2021 - 8:21 ص

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والعبارات المذكورة في ملابس نيمار كانت تفيد بأنه قد أهدى الهدف الذي سجله الى صديقته المغنية البرازيلية الشهيرة ماريلا ماندونكا والتي توفيت ليلة أمس في حادث تحطم طائرة في البرازيل، وكان نيمار على علاقة جيدة بالمغنية ماندوكا والتي تعد إحدى أشهر المغنيات في البرازيل، ونشر نيمار لاحقاً عبر حسابه الرسمي في موقع انستجرام صورة له عقب احتفاله بالهدف الأول يقول فيها “هدفين من معجبِك الأبدي لأجلِك”.

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أحمد الفاضل

محرر ومدون ومنشئ محتوى فيديو بموقع نجوم مصرية، سوداني الجنسية.
التعليم: جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا - كلية الفنون الجميلة والتطبيقية.
مهتم بالآداب والفنون والسفر واللغات وكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، أجيد استخدام برامج الجرافيكس وأساسيات علوم الحاسب الآلي والبرمجة.


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