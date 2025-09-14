ما البند الذي سمح لـ رينان لودي بفسخ عقده مع الهلال السعودي؟.. “الزعيم قد يُعاقب”

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي الهلال السعودي، يواجه أزمة قانونية كبيرة بعد فسخ التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي، من طرف واحد، اليوم الأحد.

وأعلن نادي الهلال عن تلقيه إخطارًا رسميًا من ممثل رينان لودي، يفيد بفسخ تعاقده مع “الزعيم”، في خطوة مفاجئة أثارت القلق داخل جدران النادي العاصمي.

كشف الظهير الأيسر البرازيلي عبر حسابه على منصة “إنستجرام” رغبته في الرحيل، حيث فوجئ بأنه لن يشارك في دوري روشن السعودي، بقرار من النادي، ليقتصر ظهوره مع الهلال على منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعلق الخبير القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه على منصة “إكس” بالقول: “سبب فسخ عقد لودي مع الهلال هو إسقاط اللاعب من قائمة دوري روشن، وعدم رغبة النادي في استخدام اللاعب بمركزه الأصلي (الظهير الأيسر) في مباريات كأس الملك والآسيوية”.

وأضاف الخبير القانوني: “الإشكالية تكمن في أن المدة المتبقية من عقد لودي لا تزال طويلة، ما يعني غالبًا ضخامة مبلغ التعويض.. كما أن اللاعب لا يزال في الفترة المحمية، وهو ما يعني على الورق تطبيق العقوبات الرياضية، وعلى رأسها المنع من التسجيل”.

واستطرد في هذا الصدد بأن: “سبق أن حذرت مرارًا من السماح بتسجيل أجانب فوق العدد النظامي، بحجة مشاركتهم في البطولة الآسيوية.. هذه الممارسة ليست قانونية، وقد استعرضنا أحكامًا تؤكد ذلك”.

ونوه الشيخي بأن هناك أندية أخرى واجهت مواقف مشابهة، قائلًا: “نجا الاتحاد عندما لم يستخدم جوتا حقه النظامي، ونجا الأهلي عندما لم يستخدم فيرمينو حقه النظامي.. لكن ذلك لم يكن يعني أن هذه الممارسة قانونية، وأخشى أن يدفع الهلال ثمنها”.

واختتم الخبير القانوني: “لا زلت متفائلًا بأن القضية لن تصل إلى فيفا، وأن الأمر سينتهي بتسوية، وأن هناك ما نجهله حاليًا ويقوي موقف النادي.. سجل الهلال النظيف يجعل نسبة تطبيق أي عقوبة ضئيلة جدًا جدًا”.

ماذا قدم لودي مع الهلال السعودي

وكان لودي قد انضم إلى الهلال، في يناير 2024، قادمًا من أولمبيك مارسيليا الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 23 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى صيف 2027.

وكان آخر ظهور بارز للودي بقميص الهلال، في كأس العالم للأندية 2025، عندما خاض 5 مباريات كاملة، لكنه لم ينجح في تسجيل أو صناعة أي هدف.