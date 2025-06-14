مايكل إدواردز يوجه صدمة غير متوقعة إلى الهلال.. “اختار ناديًا آخر في السعودية”

قام مايكل إدواردز، الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول الإنجليزي، بتوجيه صدمة قوية إلى إدارة الهلال السعودي، التي كانت تسعى للحصول على خدماته وتولي منصف المدير الرياضي للنادي السعودي، على أمل بناء استراتيجية طويلة الأمد خاصة بالفريق.

وشهدت الفترة الماضية إفادة هامة من صحيفة “الرياضية” السعودية، بأن إدارة الهلال السعودي تحت رئاسة فهد بن نافل توصلت إلى اتفاق مع مايكل إدواردز لتولي منصب المدير الرياضي في النادي الأزرق العاصمي.

ونوه التقرير بأن مايكل إدواردز سيتولى مهام منصبه، بداية من الموسم الرياضي الجديد، في انتظار الانتهاء من تجهيز العقود وتوقيعها بين الطرفين خلال الفترة القليلة المقبلة.

مايكل إدواردز يصدم الهلال السعودي

ولكن بحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي الشهير، بن جاكوبس، عبر حسابه على منصة “إكس”، فإن: “الشائعات التي تشير إلى أن مايكل إدواردز وافق على الانضمام إلى الهلال غير دقيقة”.

وأضاف الصحفي البريطاني: “صحيح أن النادي السعودي أبدى اهتمامًا كبيرًا بإدواردز قبل عدة أسابيع، وتواصل معه بشكل غير رسمي”.

وواصل بن جاكوبس: “ذلك الأمر لم يُترجم إلى اجتماع رسمي أو عرض ملموس من جانب الهلال، حيث رفض إدواردز التقدم في المفاوضات”.

واسترسل: “التواصل الوحيد مؤخرًا بين إدواردز والهلال جاء بسبب اهتمام الأخير بالتعاقد مع داروين نونيز، نجم الريدز، والذي يسعى (الزعيم) للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي”.

ونوه بأن: “الجهة الأقرب لإدواردز في السعودية هي نادي الاتحاد، حيث يتمتع بعلاقات إيجابية مع بعض أعضاء مجلس الإدارة، ويُكنّ إعجابًا بالطريقة التي يُدار بها النادي”.

وأشار الصحفي الإنجليزي إلى أنه: “في الوقت الراهن، يشرف إدواردز على سوق انتقالات ليفربول الصيفي من خلال منصبه كرئيس تنفيذي لكرة القدم في مجموعة النادي، ويعمل إلى جانب المدير الرياضي ريتشارد هيوز”.

وأتم: “لا تزال مجموعة (FSG) المالكة لنادي ليفربول، بقيادة المالك الرئيس جون هنري، ملتزمة بخطة شراء نادٍ ثانٍ، وقد طُرحت أمامها عدة خيارات قابلة للتنفيذ، مع تولي إدواردز دورًا قياديًا في هذا الملف”.

من هو مايكل إدواردز الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول

مايكل إدواردز يعتبر من الأسماء البارزة في عالم الإدارة الرياضية، حيث شغل منصب المدير الرياضي في ليفربول الإنجليزي منذ عام 2016 حتى 2022، وساهم في بناء الجيل الذهبي الذي تُوج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن مايكل إدواردز عاد إلى نادي ليفربول الإنجليزي في 2024 كمدير للعمليات، وجلب معه ريتشارد هيوز لتولي منصب المدير الرياضي.

الهلال السعودي يستعد لكأس العالم للأندية

ويستعد فريق الهلال السعودي لخوض مواجهة نارية ضد ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى من كأس العالم للأندية 2025، حيث يتواجد الفريق ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضًا باتشوكا المكسيكي وريد بول سالزبورغ النمساوي.