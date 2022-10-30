مان يونايتد ضد وست هام .. هدف راشفورد يقرب الشياطين الحمر من المربع الذهبي

نجح النجم ماركوس راشفورد، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، في قيادة فريقه مان يونايتد ضد وست هام يونايتد وتحقيق الفوز على حساب الضيوف بنتيجة 1-0، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023.

وأحرز الهدف الوحيد فى الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، وحمل الهدف رقم 100 لراشفورد بقميص مانشستر يونايتد.

وفي الوقت ذاته فشل كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الذى شارك أساسيا في المباراة في إستغلال العديد من الفرص، فيما تجاهل مصافحة جارى نيفيل قبل المباراة ردا على انتقاد الأخير له.

مانشستر يونايتد في المركز الخامس

وبهذه النتيجة وصل مانشستر يونايتد للمركز الخامس برصيد 23 نقطة، وعلى الجانب الآخر، وتواجد وست هام يونايتد في المركز الثالث عشر على جدول الترتيب برصيد 14 نقطة.

وكان مانشستر يونايتد قد سقط فى فخ التعادل الإيجابي أمام تشيلسي بهدف لكل منهما بالجولة الماضية.