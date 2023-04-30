مان يونايتد ضد أستون فيلا..الشياطين الحمر يسعون إلى استعادة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب أولد ترافورد اللقاء الهام والذي يجمع ما بين مان يونايتد ضد أستون فيلا ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يدخل الشياطين الحمر اللقاء وعينهم على حصد نقاط المباراة الثلاثة من أجل استعادة المركز الثالث بجدول الترتيب من نادي نيوكاسل يونايتد.

وتنطلق مباراة مان يونايتد وأستون فيلا اليوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر أبريل لعام 2023، وذلك عند الخامسة بتوقيت أبو ظبي، الرابعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعدما خاض 31 لقاء، حيث قد تمكن من تحقيق الانتصار في 18 لقاء، وتعادل في 6 مباريات، بينما تلقى الهزيمة في 7 مواجهات.

فيما يتواجد نادي أستون فيلا في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة، حيث قد حقق الانتصار في 16 لقاء، وتعادل في 6 مواجهات، بينما تلقى الهزيمة في 11 لقاء.

وقد استطاع أستون فيلا من الانتصار في لقاء الجولة الأولى بينهما والتي أقيمت في السادس عشر من شهر نوفمبر لعام 2022 بنتيجة 3 أهداف لهدف على ملعب فيلا بارك.

حيث قد تمكن بايلي من إحراز الهدف الأول لـ أستون فيلا عند الدقيقة السابعة، قبل أن يعود النجم دينييه ويحرز الهدف الثاني عند الدقيقة 11، وبعدها قلص اليونايتد النتيجة بعدما أحرز رامزي هدف عن طريق الخطأ في مرماه، إلا أن النجم رامزي عاد وأضاف الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 49.