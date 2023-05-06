مان سيتي ضد ليدز..الفريق السماوي يواصل التألق ويعزز تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

تمكن الفريق السماوي من تحقيق الانتصار في الجولة 35 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على نادي ليدز يونايتد بهدفين لهدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب الإتحاد.

وقد تقدم النجم غوندوغان في النتيجة عند الدقيقة 19 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يعود اللاعب من جديد وبعد حوالي 8 دقائق ويحرز الهدف الثاني للسيتي، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتفوق كتيبة جوارديولا بهدفين نظيفين.

إلا أن ليدز يونايتد تمكن من تقليص الفارق عند الدقيقة 85 من أحداث الشوط الثاني عن طريق النجم رودريغو، وبالرغم من المحاولات المستمرة لكلا الفريقين، إلا أن النتيجة إنتهت بهدفين لهدف.

ثلاث نقاط مهمة للحفاظ على الصدارة وتوسيع الفارق 💪🔝#السيتي pic.twitter.com/edFVt6iEOq — مانشستر سيتي (@Cityarabia) May 6, 2023

وبتلك النتيجة فإن السيتي يرفع رصيده من النقاط إلى النقطة 82 بعدما خاض 34 لقاء ويتواجد في الصدارة، ويوسع الفارق مع نادي أرسنال إلى 4 نقاط.

بينما تجمد رصيد نادي ليدز يونايتد عند النقطة 30 في المركز السابع عشر بعدما خاض 35 مباراة، وتستمر معاناة الفريق هذا الموسم ويقترب من توديع البريميرليج.

وجاءت تشكيلة كتيبة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا لتلك المواجهة في حراسة المرمي إيدرسون، بينما تواجد في الدفاع كلًا من “لابورتي، أكي، أكنجي”، وفي خط الوسط تواجد كلًا من “غوندوغان، لويس، فودين، دي بروين، ألفاريز، محرز”، بينما تواجد في الهجوم النرويجي المتألق إيرلنج هالاند.