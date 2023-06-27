ماني يُعلق على انتقال ميندي وكوليبالي لـ الدوري السعودي.. وشجاره مع ليروي ساني

تحدث النجم السنغالي، وجناح نادي بايرن ميونخ الألماني، ساديو ماني، عن شجاره مع زميله الدولي الألماني، ليروى ساني، في الموسم الماضي 2022/2023، والتي أحدث صدى واسع.

ساديو ماني يتحدث عن شجاره مع ليروي ساني

وقرر نادي بايرن ميونخ فرض عقوبة نارية على اللاعب السنغالي ساديو ماني في الموسم الماضي بالاستبعاد عن العديد المباريات بسبب اعتدائه بالضرب على ليروى ساني.

وجاءت واقعة الضرب بين ساني وماني عقب مباراة بايرني مونخ مانشستر سيتي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أبريل الماضي، والتي خسرها العملاق البافاري بنتيجة 3-0 على ملعب الاتحاد.

وقال ساديو ماني في حوار مع قناة “2stv” السنغالية أثناء إجازته الصيفية في بلاده، وعن موسمه مع بايرن ميونخ بالقول: “كان موسمًا معقدًا للغاية، لكنه يحدث أحيانًا في حياة الإنسان”.

وواصل ماني: “لكنه لم يكن ذلك مفاجئًا بالفعل، لأنني توقعت أن تكون الأمور معقدة بعض الشيء، نحن اللاعبون نحب التحديات وهذا تحدٍ كبير، وكل شيء متروك لي لمواجهة هذا التحدث”.

واستطرد النجم السابق لنادي ليفربول بالقول: “هذا النوع من المشاكل من الممكن أن يحدث، لكننا تمكنا من حل هذه المشكلة الصغيرة، من الجيد أننا نجحنا في حلها، لكن ربما لم تكن هذه هي الطريقة المناسبة، لكنها أصبحت من الماضي الآن”.

وأشار ساديو ماني إلى أن: “سنحاول الآن القتال معًا لمساعدة النادي على تحقيق أهدافه في الموسم المقبل”.

ماني يُعلق على انتقال ميندي وكوليبالي لـ الدوري السعودي

كما تحدث ساديو ماني عن انتقال زملائه في منتخب السنغال، خاليدو كوليبالي وإدوارد ميندي إلى الدوري السعودي لصالح فرق الهلال وأهلي جدة.

وأكمل ساديو بالقول: “لن أكون ضد رغبة أي لاعب في الانتقال إلى السعودية أو الصين أو حتى ضد إمكانية استدعائهما إلى منتخب السنغال”.

وأشار جناح ليفربول إلى أن: “ما دمت تلعب وتؤدي من أجل المنتخب، فأنت تستوفي جميع المعايير ليتم اختيارك، المدرب (أليو سيسيه) على علم بهذا الانتقال”.

وأصر ماني على أنه: “أعتقد أن انتقال كوليبالي وميندي إلى الدوري السعودي لن يكون حائلًا لاستدعائهما إلى منتخبنا، لكن في النهاية، هي اختيارات من المدير الفني، ولا أرى أي مشكلة لأن منتخب السنغال مفتوح للجميع”.

وأتم اللاعب تصريحاته بالحديث عن إمكانية دخوله عالم التدريب في المستقبل بالقول: “المستقبل هو وحده من سيخبرنا بذلك”.