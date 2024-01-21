مانشيني يصدم السعوديين: “السعودية ليست مرشحة للتتويج بكأس آسيا”.. شاهد

أثار المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الجدل، بعدما أكد في تصريحات تلفزيونية بإن الأخضر ليس مرشحًا للتتويج بلقب كأس آسيا قطر 2024.

وكان المنتخب السعودي قد حقق الفوز على نظيره القيرغيزستاني بهدفين نظيفين، في المباراة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة.

مانشيني يُثير الجدل من جديد

تحدث مانشيني في تصريحات نقلتها قناة “الكأس” القطرية، ردًا على سؤال المراسل حول نسبة فوز المنتخب السعودي بلقب كأس آسيا قطر 2024، حيث قال: “السعودية ليست مرشحة للتتويج باللقب، فهناك منتخبات مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وإيران.

مانشيتي مدرب المنتخب السعودي :

السعودية ليست مرشحة للمنافسة على لقب البطولة ..! رحم الله أمرأً عرف قدر نفسه .. وش هالكلام .!؟#السعوديه_قيرغيزستان pic.twitter.com/IuM7IVoh0I — علي هبه (@alihibah) January 21, 2024

ونجح المنتخب السعودي في حسم التأهل للدور المقبل من كأس آسيا، بعدما حقق الفوز على قيرغيزستان بثنائية نظيفة، ليحتل صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط.

مساعد العبدلي:

علامات استفهام كبيرة على بعض تصرفات مانشيني تحتاج إجابات الآن، وليس بعد البطولة، ولن ننسى.#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/1acDzhgN81 — SSC (@ssc_sports) January 21, 2024

جاء هدفي الأخضر السعودي عن طريق كل من لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة 34 من عمر السوط الأول، بينما أضاف فيصل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 84 من زمن الشوط الثاني والمباراة.

وشهدت المباراة سيطرة شبه تامة من قبل لاعبي المنتخب السعودي، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 75% للأخضر، بينما 25% لصالح المنتخب القيرغيزستاني.

تركي السهلي:

لا أحد "يزعل" على تصريح مانشيني عندما قال المنتخب السعودي غير مرشح، وكلامه منطقي.. ونحتاج عودة بعض اللاعبين#برا_18 | #SSC pic.twitter.com/vFf5yEGh4c — SSC (@ssc_sports) January 21, 2024

وكان مانشيني قد دخل في أزمات عديدة مع عدد من اللاعبين منذ توليه القيادة الفنية للسعودية، حيث استبعد عدد من اللاعبين من قائمة المنتخب وعلى رأسهم قائد الهلال سلمان الفرج، حيث صرح المدرب الإيطالي أنه لا يرغب في تمثيل الأخضر.

وطالب الفرج بضرورة فتح تحقيق مع مانشيني، مؤكدًا على أن تصريحاته ليست صحيحة.