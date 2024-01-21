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مانشيني يصدم السعوديين: “السعودية ليست مرشحة للتتويج بكأس آسيا”.. شاهد

أحمد علي

أثار المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الجدل، بعدما أكد في تصريحات تلفزيونية بإن الأخضر ليس مرشحًا للتتويج بلقب كأس آسيا قطر 2024.

وكان المنتخب السعودي قد حقق الفوز على نظيره القيرغيزستاني بهدفين نظيفين، في المباراة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة.

مانشيني يُثير الجدل من جديد

تحدث مانشيني في تصريحات نقلتها قناة “الكأس” القطرية، ردًا على سؤال المراسل حول نسبة فوز المنتخب السعودي بلقب كأس آسيا قطر 2024، حيث قال: “السعودية ليست مرشحة للتتويج باللقب، فهناك منتخبات مثل اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وإيران.

ونجح المنتخب السعودي في حسم التأهل للدور المقبل من كأس آسيا، بعدما حقق الفوز على قيرغيزستان بثنائية نظيفة، ليحتل صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط.

جاء هدفي الأخضر السعودي عن طريق كل من لاعب الوسط محمد كنو في الدقيقة 34 من عمر السوط الأول، بينما أضاف فيصل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة 84 من زمن الشوط الثاني والمباراة.

وشهدت المباراة سيطرة شبه تامة من قبل لاعبي المنتخب السعودي، حيث جاءت نسبة الاستحواذ 75% للأخضر، بينما 25% لصالح المنتخب القيرغيزستاني.

وكان مانشيني قد دخل في أزمات عديدة مع عدد من اللاعبين منذ توليه القيادة الفنية للسعودية، حيث استبعد عدد من اللاعبين من قائمة المنتخب وعلى رأسهم قائد الهلال سلمان الفرج، حيث صرح المدرب الإيطالي أنه لا يرغب في تمثيل الأخضر.

وطالب الفرج بضرورة فتح تحقيق مع مانشيني، مؤكدًا على أن تصريحاته ليست صحيحة.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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