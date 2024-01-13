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مانشيني يستعبد 3 لاعبين من قائمة منتخب السعودية ويضم أخرين

محمد فريد عبد العزيز

أعلن المدير الفني لمنتخب السعودية “روبرتو مانشيني” استبعاد 3 لاعبين من قائمة المنتخب السعودي للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2024 في دولة قطر.

وقد قرر المدرب روبرتو مانشيني استبعاد الثلاثي أيمن يحيى ونواف العقيدي وعباس الحسن، وتم انضمام ثلاث لاعبين وهم “محمد البريك، طلال حاجي، محمد اليامي”.

وجاء بيان المنتخب السعودي عبر منصه إكس كالتالي: “قرر المدير الفني للمنتخب الوطني روبرتو مانشيني ضم اللاعبين محمد البريك، طلال طاجي، محمد اليامي، للقائمة النهائية لكأس آسيا بدلاً من اللاعبين أيمن يحيى، عباس الحسن، نواف العقيدي”.

كما سمح مانشيني للاعب”ريان حامد” بمغادرة معسكر الأخضر والانضمام مجدداً في معسكر المنتخب تحت 23 عاماً.

موعد مباراة منتخب السعودية

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد منتخب عمان يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.

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