مانشيستر يونايتد يفوز على برينتفورد بثلاثية و “رونالدو” ينتقد الشباب ويهدد بالرحيل

في مباراة مؤجلة من المرحلة 17 حقق الشياطين الحمر فوزا كبيراً مساء أمس الأربعاء على مُضيفه برينتفورد 3 / 1 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، في الوقت نفسه أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه سوف يغادر صفوف الفريق في الصيف المقبل إذا لم يتمكن الشياطين الحمر من حجز مَقْعَد لهم في دوري الأبطال.

قرار صعب ومحادثات مع الإدارة الجديدة

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أمس الأربعاء، إن محادثات جرت بين ممثلي رونالدو، وريتشارد أرنولد، الذي يمثل الإدارة المقبلة لمانشيستر يونايتد، حيث تم إبلاغ الأخير بقرار رونالدو الرحيل عن الشياطين الحمر في حال الفشل في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

Ronaldo to QUIT Man Utd in summer if they don’t qualify for CL after agent talkshttps://t.co/8Dd45sFaU8 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 19, 2022

رونالدو ينتقد اللاعبين الشباب

وأوضحت “ذا صن” أن رونالدو الذي يريد بمواصلة اللعب حتى سن الأربعين، يرغب بإنهاء مسيرته الكروية مع فريق كبير يحقق الانتصارات وهو ما يبدو بعيد المنال مع المان يونايتد في الوقت الحالي، خاصة مع رفض اللاعبين الشباب في الفريق الاستماع إلى نصائح زملائهم من أصحاب الخبرة، إضافة إلى التراخي بالتدريبات خلافا لما كان الوضع عليه بين عامي 2003و2009 أثناء تواجده الأول مع الفريق، حسب تعبير الدون

يذكر أن الأندية الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، تتأهل إلى دوري أبطال اوروبا، بينما يشارك صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي، والسادس في دوري المؤتمر، بينما يخرج المان يونايتد من كلً ذلك حالياً باحتلاله المركز السابع.