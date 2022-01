مانشيستر يونايتد يفوز على برينتفورد بثلاثية و “رونالدو” ينتقد الشباب ويهدد بالرحيل

في مباراة مؤجلة من المرحلة 17 حقق الشياطين الحمر فوزا كبيراً مساء أمس الأربعاء على مُضيفه برينتفورد 3 / 1 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، في الوقت نفسه أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه سوف يغادر صفوف الفريق في الصيف المقبل إذا لم يتمكن الشياطين الحمر من حجز مَقْعَد لهم في دوري الأبطال.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أمس الأربعاء، إن محادثات جرت بين ممثلي رونالدو، وريتشارد أرنولد، الذي يمثل الإدارة المقبلة لمانشيستر يونايتد، حيث تم إبلاغ الأخير بقرار رونالدو الرحيل عن الشياطين الحمر في حال الفشل في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

