مانشستر يونايتد يلدغ إيفرتون بثنائية.. وراشفورد يغادر مصابًا

انتصر نادي مانشستر يونايتد على خصمه إيفرتون بهدفين دون رد 2-0 اليوم السبت، في إطار الجولة 30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد دخل اللقاء بشكل هجومي من أجل تسجيل هدف مبكر، واستمرت المحاولات حتى تمكن اللاعب الاسكتلندي سكوت مكتوميناي من تسجيل الهدف الأول للشياطين الحمر في الدقيقة 36، من صناعة زميله جادون سانشو.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المان يونايتد على إيفرتون بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال في تسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71، علما بأنه شارك كبديل ولم يدخل التشكيلة الأساسية.

وخرج اللاعب ماركوس راشفورد قبل نهاية اللقاء بسبب الإصابة، علما بأنه صنع الهدف الثاني لصالح أنتوني مارسيال.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نادي مانشستر يونايتد إلى 56 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب البريميرليج.

وكان الهولندي إريك تين هاج المدير الفني للمان يونايتد، قد أعلن تشكيلة فريقه لمواجهة إيفرتون، ونشرها حساب مانشستر يونايتد على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

الحارس ديفيد دي خيا، هاري ماجواير، مارتينيز، مالاسيا، سكوت مكتوميناي، أرون وان بيساكا، جادون سانشو، برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، أنتوني، مارسيل سابيتزر

وجلس على دكة بدلاء المان يونايتد، مجموعة من البدلاء أبرزهم أنتوني مارسيال وكريستيان إريسكن وفريد ورافائيل فاران ودالوت وفيكتور ليندلوف.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه إشبيلية في ربع نهائي منافسات الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن المان يونايتد مع مدربه تين هاج، توج هذا الموسم بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعد فوزه في المباراة النهائية على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد من توقيع اللاعب البرازيلي كاسيميرو، وسفين بوتمان لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرمى فريقه.