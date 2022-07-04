مانشستر يونايتد يقترب من التعاقد مع اللاعب الدنماركي إيركسن

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للموسم المقبل من الدوري الإنجليزي بعد أن استقدم المدرب الهولندي إيريك تين هاغ قادماً من نادي إياكس الهولندي، وبدأ النادي الإنجليزي في المفاوضات الجادة مع عدد من اللاعبين حيث يريد المدرب الجديد في تكوين فريق قادر على المنافسة على بطولة الدوري الإنجليزي والصعود إلى دوري أبطال أوروبا العام القادم والتي يغيب عنها الفريق هذا العام.

إيركسن يقترب من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

وكشف عدة تقارير إنجليزية أن اللاعب الدنماركي البالغ من العمر 30 عاماً بات قريباً من الانتقال إلى نادي مانشستر يونايتد، بل وأشارت بعض الصحف أن اللاعب بالفعل وقع على عقد يمتد إلى ثلاث سنوات مع الشياطين الحمر، يذكر أن اللاعب ليس بجديد على الدوري الإنجليزي حيث لعب عدد كبير من المباريات بقميص نادي توتنهام قبل أن ينتقل إلى نادي إنتر ميلان ثم العودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة برينتفورد.

إصابة إيركسن الأخيرة مع المنتخب الدنماركي

وتعرض اللاعب الدنماركي كريستيان إيركسن مؤخراً إلى إصابة قوية حيث سقط على ملعب المباراة خلال أحد المباريات مع منتخب بلاده، وتم تشخيص حالته بضعف في عضلة القلب التي منعته من لعب كرة القدم لفترة طويلة فسخ خلالها نادي انتر ميلان عقده مع اللاعب، ثم عاد اللاعب بعد تركيب جهاز تنظيم لضربات القلب وسماح الأطباء له بعودة ممارسة كرة القدم منتقلاً إلى نادي برينتفورد الإنجليزي.