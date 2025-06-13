مانشستر يونايتد يعلن تعاقده مع البرازيلي ماتيوس كونيا لعقد حتى 2031
أعلن مانشستر يونايتد تعاقد مع البرازيلي ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون وتُعد من أبرز تحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفية 2025، وإليك ملخصًا لأهم النقاط وتحليلًا فنيًا سريعًا:
✅ تفاصيل الصفقة:
- ✍️ اللاعب: ماتيوس كونيا
- 🏟️ قادماً من: وولفرهامبتون
- 💰 قيمة الصفقة: 62.5 مليون جنيه إسترليني
- 📅 مدة العقد: 5 سنوات حتى 2030 + خيار التمديد لسنة إضافية حتى 2031
- 🧒 العمر: 26 عامًا
- 🏅 الجنسية: برازيلي – لاعب دولي
🔢 أرقام كونيا في البريميرليج (موسم 2024/2025):
- 🎯 المباريات: 33
- ⚽ الأهداف: 15
- 🅰️ الصناعة: 6
- 🏃♂️ المساهمة التهديفية الكلية: 21 هدفًا
توتنهام يعلن التعاقد مع مدربه الجديد
MATHEUS CUNHA IS FINALLY A RED. 🇧🇷❤️🔥
WELCOME TO MANCHESTER UNITED. https://t.co/yNQCmwAwyH pic.twitter.com/Cx7DpU1HRs
— ace (@utd3ra) June 12, 2025
🗣️ تصريحات كونيا:
- عبّر عن سعادته البالغة بالانضمام للنادي الذي كان يشجعه منذ الطفولة.
- قال إنه كان يتابع مباريات مانشستر يونايتد من منزل جدته في البرازيل.
- وعد بتقديم أقصى ما لديه من أجل النادي وجماهيره.
- أبدى حماسًا لبدء فترة الإعداد والتأقلم مع الفريق سريعًا.
🔍 تحليل فني سريع:
- كونيا يتميز بأسلوب هجومي ديناميكي، يجيد اللعب كرأس حربة أو كمهاجم متأخر، ويمتلك قدرة ممتازة على التحرك بين الخطوط.
- أرقامه في الموسم الماضي تُظهر نضجه التهديفي مقارنة بمواسمه السابقة.
- سيكون دعمًا مباشرًا لمنظومة يونايتد الهجومية، خاصة إذا استمر الفريق في الاعتماد على أسلوب الضغط العالي والهجمات السريعة.
- قد يُشكل ثنائيًا قويًا مع راشفورد أو غارناتشو على الأطراف، أو حتى يلعب دور المهاجم الصريح حال غياب هويلاند.
🤔 ماذا تعني هذه الصفقة ليونايتد؟
- تأكيد أن يونايتد عازم على تدعيم الخط الأمامي بعناصر جاهزة ومجربة في الدوري.
- استمرار سياسة ضم لاعبين في ذروة عطائهم (26 عامًا) وليس مواهب صغيرة فقط.
- مبلغ الصفقة يعكس ثقة الإدارة الفنية في كونيا ليكون عنصرًا حاسمًا في إعادة الفريق للمنافسة المحلية والأوروبية.