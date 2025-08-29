أخبار الرياضة

مانشستر يونايتد يسعى لتصحيح المسار أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي موسم 2026

معتز خليل

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره بيرنلي على ملعب «أولد ترافورد» مساء السبت 30 أغسطس 2025، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/2026، في مواجهة مهمة للشياطين الحمر الباحثين عن أول انتصار هذا الموسم.

🔴 بداية سلبية لمانشستر يونايتد

دخل مانشستر يونايتد الموسم الحالي بأداء متراجع، حيث خسر في الجولة الأولى أمام أرسنال بهدف نظيف، ثم تعادل مع فولهام في الجولة الثانية.

ويحتل الفريق المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط، كما ودّع كأس الرابطة الإنجليزية مبكرًا أمام جريمسبي بركلات الترجيح بعد تعادل مثير (2-2).

🟠 بيرنلي يبحث عن مفاجأة جديدة

على الجانب الآخر، يسعى بيرنلي لاستغلال حالة التذبذب التي يعيشها مانشستر يونايتد، خاصة بعد فوزه في الجولة الثانية على سندرلاند (2-0)، ليعوض خسارته الافتتاحية أمام توتنهام، ويحتل بيرنلي المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، ويدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة.

⏰ موعد المباراة والقنوات الناقلة

  • التاريخ: السبت 30 أغسطس 2025.
  • الملعب: أولد ترافورد.
  • الوقت: 5:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية – 6:00 مساءً بتوقيت الإمارات.
  • القنوات الناقلة: تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس اللقاء حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1، مع تغطية تحليلية قبل وبعد المباراة.

📊 تاريخ مواجهات الفريقين

تقابل مانشستر يونايتد وبيرنلي في 10 مواجهات سابقة بالدوري، وحقق يونايتد الفوز في 6 مباريات، بينما فاز بيرنلي مرة واحدة فقط، وانتهت 3 لقاءات بالتعادل، هذه الأرقام تمنح الشياطين الحمر أفضلية معنوية قبل المواجهة المرتقبة.

🎯 سيناريو متوقع للمباراة

  • مانشستر يونايتد: سيعتمد على دعم الجماهير في «مسرح الأحلام» مع مزيج من اللاعبين الشباب والخبرة لمحاولة استعادة التوازن وتحقيق فوز أول بالدوري.
  • بيرنلي: سيدخل اللقاء بخطة دفاعية صارمة والاعتماد على المرتدات السريعة على أمل خطف نقطة ثمينة أو تحقيق مفاجأة أمام أحد كبار إنجلترا.
عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.


