مانشستر يونايتد يسجل أرقاماً سلبية بالجملة بعد الخسارة ضد مان سيتي

بواسطة يوسف سمير

سجل فريق مانشستر يونايتد العديد من الأرقام السلبية بعدما سقط أمام نظيره مانشستر سيتى، بهدفين لاشئ، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالدير بي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب “أولد ترافورد”.

مانشستر يونايتد يسجل أرقاماً سلبية بالجملة بعد الخسارة ضد مان سيتي 1 7/11/2021 - 9:28 م

وحقق مانشستر يونايتد فوزا وحيدا فى آخر 6 مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي وذلك أمام توتنهام، وحقق تعادلا وحيدا بينما خسر 4 مباريات.

وذكرت شبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات، أن مانشستر يونايتد خسر 8 مباريات على أرضه في سنة ميلادية لأول مرة منذ عام 1989.

كما فشل مانشستر يونايتد في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 14 مباراة على أرضه في جميع البطولات – فقط مرة واحدة في تاريخه حقق سلسلة شباك نظيفة أطول على أرضه (21 مباراة بين أبريل 1958 ومارس 1959).

وأصبح إريك بايلي أول لاعب من مانشستر يونايتد يسجل هدفًا في مرماه في ديربي مانشستر في عهد الدوري الإنجليزي.

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وفاز مانشستر سيتي بثماني مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي في “أولد ترافورد” ضد مانشستر يونايتد، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ البريميرليج.

ورفع مانشستر سيتى رصيده للنقطة 23 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فيما يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 17 في المركز الخامس.

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يوسف سمير

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